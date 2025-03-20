Биатлонистка Дербушева выиграла масс-старт на чемпионате России
Выступающая за Свердловскую область Тамара Дербушева победила в масс-старте на чемпионате России в Увате (Тюменская область).
Дербушева преодолела дистанцию 12 км за 33 минуты 24,3 секунды, допустив два промаха.
Второй стала Светлана Миронова (отставание 6,7 секунды; 2 промаха), третье место у Любови Калининой (+17,5; без промахов).
«Большинство кругов шла за девчонками, можно сказать, «рюкзачила», чтобы подкатить в своем темпе. Последний круг удалось отработать и догнать Калинину», — сказала Дербушева после гонки в эфире «Матч ТВ».
Накануне мужской масс-старт выиграл Евгений Сидоров.
Российские биатлонисты с 2022 года отстранены от международных соревнований.
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