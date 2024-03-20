«Кузбасс» победил «Водник» и впервые выиграл чемпионат России по хоккею с мячом

«Кузбасс» впервые выиграл чемпионат России по хоккею с мячом

В решающем матче плей-офф кемеровская команда обыграла «Водник» в овертайме — 7:6. Чемпион прошлого сезона «СКА-Нефтяник» проиграл «Динамо» в матче за бронзу (3:4)

Фото: Страница ХК «‎Кузбасс» в VKontakte

Кемеровский «Кузбасс» впервые стал победителем чемпионата России по хоккею с мячом, обыграв в финальном матче архангельский «Водник» со счетом 7:6 в овертайме.

Матч прошел в Кемерово, где накануне в игре за бронзу московское «Динамо» победило чемпиона прошлого сезона хабаровский «СКА-Нефтяник» (4:3 после овертайма).

Кемеровчане пять раз становились серебряными призерами турнира (2004, 2005, 2006, 2009 и 2023 годы).

Самыми титулованными клубами России являются «Водник» и «Динамо» (по девять трофеев).