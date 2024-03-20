«Кузбасс» впервые выиграл чемпионат России по хоккею с мячом
Кемеровский «Кузбасс» впервые стал победителем чемпионата России по хоккею с мячом, обыграв в финальном матче архангельский «Водник» со счетом 7:6 в овертайме.
Матч прошел в Кемерово, где накануне в игре за бронзу московское «Динамо» победило чемпиона прошлого сезона хабаровский «СКА-Нефтяник» (4:3 после овертайма).
Кемеровчане пять раз становились серебряными призерами турнира (2004, 2005, 2006, 2009 и 2023 годы).
Самыми титулованными клубами России являются «Водник» и «Динамо» (по девять трофеев).
Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика
Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео
В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности
Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит
Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину
Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы
Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности
Курс иены упал до самого низкого уровня с 2008 года. Что произошло
В Госдуму внесли законопроект о страховании средств на ИИС. Что нужно знать