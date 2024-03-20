В «Квартете И» назвали Уткина великим комментатором, которого не заменить

Леонид Барац и Камиль Ларин из «Квартета И» назвали Василия Уткина остроумным и прекрасным человеком, а также вспомнили совместные работы

Василий Уткин (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global look press)

Василий Уткин не продолжал ряд великих комментаторов, он начинал собой ряд, и на нем же ряд закончился, заявил «РБК Спорт» один из актеров «Квартета И» Леонид Барац.

«Вася Уткин — большой друг, журналист, человек. Он из тех, кого нельзя заменить, кому невозможно и не нужно подражать, но у кого можно учиться. И все-таки, не о Васиной самобытности, широте знаний, изяществе литературных и исторических аллюзий и остроумии, которые превращали комментарий матча в ироничный и глубокий разговор о жизни, я хочу сказать, а о его порядочности и смелости. Он любил свою страну, и был настолько смел, что мог себе позволить любить родину так, как он считал правильным ее любить. А к делу своему он относился предельно честно. Такими людьми страна должна гордиться», — сказал Барац.

Актер отметил, что Уткин «хорошо и подробно разбирался во всем», что любил. «А любил он футбол, друзей, кино, книги, вкусно поесть, конечно, жизнь… И всего этого у Васи было много! И жизни было много, но коротко. Большой, теплый, надежный, умный, веселый Вася Уткин, пошли на поклоны!» — заявил Барац.

Коллега Бараца по «Квартету И» Камиль Ларин в разговоре с «РБК Спорт» назвал Уткина уникальным собеседником, лучшим комментатором и прекрасным артистом. «Большой человек и душой, и телом. Мы с ним поработали в спектакле «День выборов» и в одноименном фильме. С ним было легко, весело, всегда позитивно. Он был очень остроумный. Человек неплоского ума, а человек с идеей, с позитивной подачей и очень глубокий. Жалко, что прожил так немного лет. Пусть земля будет пухом. Приношу соболезнования тем, кто его любил, кто его знал», — сказал Ларин.

Уткин умер во вторник, 19 марта, в возрасте 52 лет. Предварительная причина смерти журналиста — тромбоэмболия легочной артерии, у него оторвался тромб, сообщил Mash.

Уткин является лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» 2004 и 2005 годов.

Он сыграл роль кандидата в губернаторы Игоря Цаплина сначала в спектакле, а затем и в фильме «Квартета И» под названием «День выборов». Во второй части комедии Уткин исполнил роль уже действующего губернатора. Еще он снялся в фильмах «О чем говорят мужчины» и «Пока ночь не разлучит» и сериале «Трудные подростки».