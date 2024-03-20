 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Кучеров вернул лидерство в гонке бомбардиров сезона НХЛ

Никита Кучеров вернул лидерство в гонке бомбардиров сезона НХЛ
Форвард «Тампы» Никита Кучеров в матче против «Вегас Голден Найтс» набрал четыре очка и возглавил список лучших бомбардиров сезона НХЛ
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Reuters)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:3.

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отличились Энтони Чирелли (8-я минута), Энтони Дюклер (11), Брейден Пойнт (45, 53), Никита Кучеров (59). У проигравших отметились Джонатан Маршессо (2), Бретт Хауден (37), Бен Хаттон (49).

Российский форвард Никита Кучеров помимо заброшенной шайбы отметился тремя результативными передачами. Теперь на счету россиянина 118 очков (41 шайба + 77 передач). В итоге Кучеров обошел канадского форварда «Колорадо» Натана Маккиннона 117 (42 + 75) в списке лучших бомбардиров текущего сезона.

Кучеров стал второй звездой матча с «Вегасом». Лучшим был признан форвард «Тампы» Брэйден Пойнт, а защитник «Голден Найтс» Бэн Хаттон стал третьим.

«Тампа» набрала 80 очков в 68 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Вегас» с 79-ю очками в 68 играх расположился на четвертом месте в Тихоокеанском дивизионе.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

Новые правила работы ПИФ «уронили» индекс Мосбиржи. Что случилось?

Из Белгорода и области вывезут 9 тыс. детей из-за обстрелов ВСУ

Футболисты почтили память Василия Уткина. Видео

Как эвакуировали попавших под лавину туристов на Камчатке. Видео

Путин запланировал несколько международных визитов. Подробности

Стало известно, в какой стране перестанут работать карты «Мир»

Новые автомобили подорожают на 25%. Когда и с чем это связано

Для владельцев смартфонов на Android приготовили важное изменение

МОК утвердил специальный гимн для россиян на Олимпиаде. Слушать

10 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Инвесторы лишатся двух налоговых льгот. Каких?

Во Франции отреагировали на заявление Нарышкина об отправке войск на Украину

Виагра помогает предотвратить Альцгеймер. Что выяснили ученые
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Вегас Голден Найтс Никита Кучеров
Материалы по теме
Клуб НХЛ уволил российского экс-журналиста за «неисполнение обязанностей»
Спорт
Овечкин оформил дубль и cтал первой звездой матча НХЛ
Спорт
СКА второй раз проиграл «Автомобилисту» в 1/4 финала плей-офф КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 100,1 (-0,14) Инвестиции, 19 мар, 16:40 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 92,22 (+0,24) Инвестиции, 19 мар, 16:40
Медведев увидел пользу в возможной отправке французских войск на Украину Политика, 11:07
Аналитики оценили перспективы биткоина после падения курса ниже $61 тыс Крипто, 11:01
«Кто любит красивых и умных? Никто! По себе знаю». Цитаты Василия Уткина Спорт, 10:51
Курс иены к евро упал до самого низкого уровня с 2008 года Инвестиции, 10:51
В Кирове девушка бросила коктейль Молотова в здание правительства Политика, 10:49
Власти сообщили о штатной работе Курской АЭС после обстрелов области Политика, 10:45
К попавшим под завал горнякам в Амурской области пробурят скважину Общество, 10:34
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Во Вьетнаме запросили смертную казнь из-за пирамиды на $20 млрд Общество, 10:30
Гендиректор Онлайн-школы № 1 — о том, как развивается онлайн-образование Отрасли, 10:28
СК завел дело после обнаружения тел двух младенцев в Новой Москве Общество, 10:24
Россиянин набрал дебютное очко в НХЛ в первый месяц после приезда из КХЛ Спорт, 10:23
Жителя Дальнего Востока заподозрили в госизмене из-за данных для Киева Политика, 10:16
Восемь неочевидных мест для путешествий по России РБК и Газпром нефть, 10:10
Кучеров вернул лидерство в гонке бомбардиров сезона НХЛ Спорт, 10:09