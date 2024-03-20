Кучеров вернул лидерство в гонке бомбардиров сезона НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:3.
В составе «Тампы» заброшенными шайбами отличились Энтони Чирелли (8-я минута), Энтони Дюклер (11), Брейден Пойнт (45, 53), Никита Кучеров (59). У проигравших отметились Джонатан Маршессо (2), Бретт Хауден (37), Бен Хаттон (49).
Российский форвард Никита Кучеров помимо заброшенной шайбы отметился тремя результативными передачами. Теперь на счету россиянина 118 очков (41 шайба + 77 передач). В итоге Кучеров обошел канадского форварда «Колорадо» Натана Маккиннона 117 (42 + 75) в списке лучших бомбардиров текущего сезона.
Кучеров стал второй звездой матча с «Вегасом». Лучшим был признан форвард «Тампы» Брэйден Пойнт, а защитник «Голден Найтс» Бэн Хаттон стал третьим.
«Тампа» набрала 80 очков в 68 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Вегас» с 79-ю очками в 68 играх расположился на четвертом месте в Тихоокеанском дивизионе.
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