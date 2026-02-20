Рублев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Дохе
Вторая ракетка России Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира ATP-500 в Дохе с призовым фондом более $2,8 млн.
В полуфинале россиянин, занимающий 14-е место в мировом рейтинге, встречался с испанцем Карлосом Алькарасом (первый) и проиграл со счетом 6:7 (3:7), 4:6.
Ранее Рублев выиграл у Алькараса только одну встречу из пяти.
В другом полуфинале встретятся француз Артюр Фис (40-й) и чех Якуб Меншик (16-й).
Рублев выиграл турнир в Дохе в прошлом году.
