Спорт⁠,
0

Рублев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Дохе

Россиянин, выигравший турнир в прошлом году, уступил первой ракетке мира со счетом 6:7 (3:7), 4:6
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Mohamed Farag / Getty Images)

Вторая ракетка России Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира ATP-500 в Дохе с призовым фондом более $2,8 млн.

В полуфинале россиянин, занимающий 14-е место в мировом рейтинге, встречался с испанцем Карлосом Алькарасом (первый) и проиграл со счетом 6:7 (3:7), 4:6.

Ранее Рублев выиграл у Алькараса только одну встречу из пяти.

В другом полуфинале встретятся француз Артюр Фис (40-й) и чех Якуб Меншик (16-й).

Рублев выиграл турнир в Дохе в прошлом году.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис ATP Карлос Алькарас Андрей Рублев (теннисист)
