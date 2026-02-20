Выигравшая два золота Карлссон заболела перед последней гонкой Олимпиады

Выигравшая два золота Фрида Карлссон заболела перед последней гонкой Олимпиады

У шведки Фриды Карлссон легкая простуда, она пропустила тренировку в пятницу и осталась в отеле. Марафон на 50 км у женщин пройдет 22 февраля

Фрида Карлссон (Фото: Michel Cottin / Agence Zoom / Getty Images)

Шведскую лыжницу Фриду Карлссон изолировали в отеле с легкими симптомами простуды перед последней гонкой на Олимпиаде в Италии, сообщает Aftonbladet.

Карлссон ранее победила на Играх в раздельной гонке на 10 км и в скиатлоне, а также взяла серебро в эстафете. Соревнования лыжниц на Олимпиаде завершатся 22 февраля классическим марафоном на 50 км.

Карлссон пропустила тренировку в пятницу.

Вместе с Карлссон в марафоне должны выступить шведки Йонна Сундлинг, Эбба Андерссон и Эмма Рибом.

В гонке планирует выступить и российская лыжница Дарья Непряева.