Невеста Джейка Пола не будет наказана за демонстрацию белья на Играх
Голландская конькобежка Ютта Лердам не будет наказана за демонстрацию спортивного топа во время Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщила маркетинговый директор Международного олимпийского комитета (МОК) Анна-Софи Воумард, слова которой приводит газета The Sun.
«Я не эксперт, но конькобежцы, насколько я понимаю, часто расстегивают костюм сразу после проката. Они делают это, поскольку костюм должен сидеть очень плотно. Так что это обычное поведение, а не маркетинговая уловка», — сказала Воумард.
Ранее во время соревнований по конькобежному спорту Лердам после финиша расстегнула свой костюм, внутри которого было видно спортивное белье фирмы Nike.
Компания не входит в число партнеров Олимпиады. По данным The Sun, спортсменка может получить за подобную рекламу до $1 млн.
На Играх в Италии Лердам победила на дистанции 1000 м и взяла серебро на дистанции 500 м.
На счету Лердам семь золотых медалей чемпионатов мира и шесть — чемпионатов Европы.
Лердам является невестой блогера и боксера Джейка Пола. Она прилетела на Игры на частном самолете, украшенном оранжевыми вымпелами с олимпийскими кольцами и ее именем.
