Невеста Джейка Пола не будет наказана за демонстрацию белья на Играх

Ютта Лердам не будет наказана за демонстрацию белья после проката на Олимпиаде
После финиша на соревнованиях по конькобежному спорту Лердам расстегнула костюм, и стал виден спортивный топ фирмы, которая не является спонсором Олимпиады
Ютта&nbsp;Лердам
Ютта Лердам (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Голландская конькобежка Ютта Лердам не будет наказана за демонстрацию спортивного топа во время Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщила маркетинговый директор Международного олимпийского комитета (МОК) Анна-Софи Воумард, слова которой приводит газета The Sun.

«Я не эксперт, но конькобежцы, насколько я понимаю, часто расстегивают костюм сразу после проката. Они делают это, поскольку костюм должен сидеть очень плотно. Так что это обычное поведение, а не маркетинговая уловка», — сказала Воумард.

Ранее во время соревнований по конькобежному спорту Лердам после финиша расстегнула свой костюм, внутри которого было видно спортивное белье фирмы Nike.

Компания не входит в число партнеров Олимпиады. По данным The Sun, спортсменка может получить за подобную рекламу до $1 млн.

На Играх в Италии Лердам победила на дистанции 1000 м и взяла серебро на дистанции 500 м.

На счету Лердам семь золотых медалей чемпионатов мира и шесть — чемпионатов Европы.

Лердам является невестой блогера и боксера Джейка Пола. Она прилетела на Игры на частном самолете, украшенном оранжевыми вымпелами с олимпийскими кольцами и ее именем.

Рената Утяева
Ютта Лердам конькобежцы Олимпиада-2026
Джейк Пол фото
Джейк Пол
блогер, боксер
17 января 1997 года
