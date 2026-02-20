Немецкая фристайлистка завоевала золото в ски-кроссе на Олимпиаде
Немецкая фристайлистка Даниэла Майер взяла золото в ски-кроссе на Олимпийских играх в Италии.
Ски-кросс — это дисциплина, представляющая собой скоростной спуск по трассе с препятствиями.
Серебро завоевала швейцарка Фанни Смит, а бронзовую медаль получила шведка Сандра Нэслунд.
Майер — бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2022 года в этой же дисциплине.
Российские фристайлисты на Играх в Италии не представлены.
