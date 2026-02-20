 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Немецкая фристайлистка завоевала золото в ски-кроссе на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Победила Даниэла Майер, серебро взяла швейцарка Фанни Смит, бронзу — представительница Швеции Сандра Неслунд
Даниэла Майер
Даниэла Майер (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Немецкая фристайлистка Даниэла Майер взяла золото в ски-кроссе на Олимпийских играх в Италии.

Ски-кросс — это дисциплина, представляющая собой скоростной спуск по трассе с препятствиями.

Серебро завоевала швейцарка Фанни Смит, а бронзовую медаль получила шведка Сандра Нэслунд.

Майер — бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2022 года в этой же дисциплине.

Российские фристайлисты на Играх в Италии не представлены.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
фристайл Олимпиада-2026
