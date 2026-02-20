Как перегореть, возненавидеть фигурное катание и выиграть Олимпиаду

Алиса Лью стала первой американкой с 2002 года, одержавшей победу на Олимпиаде в женском одиночном фигурном катании. До этого у нее был перерыв в полтора года. Что известно о новой чемпионке — в материале «РБК Спорт»

Американская фигуристка Алиса Лью (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Одна из ведущих фигуристок США Алиса Лью завоевала олимпийское золото в одиночном катании на Олимпиаде в Италии. Это первый американский триумф в этой дисциплине с 2002 года (тогда победу одержала Сара Хьюз).

Еще в юности фигуристка демонстрировала выдающиеся способности, но неожиданно завершила карьеру в 16 лет, устав от ледового катка и спорта. Через полтора года она решила вернуться, поставив цель — попасть на Олимпийские игры 2026 года.

«РБК Спорт» рассказывает, как Лью смогла вернуться в фигурное катание после выгорания и завоевать олимпийское золото.

Семья Лью: пять детей от разных суррогатных матерей

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

В семье Лью пятеро детей, рожденных с помощью разных донорских яйцеклеток и суррогатных матерей. Алиса — старший ребенок, у нее есть сестра и тройняшки, которые на несколько лет младше ее.

Отец фигуристки, Артур Лью, покинул Китай в 20 лет. Он переехал в Калифорнию (США), где окончил юридическую школу и стал работать адвокатом. Причиной эмиграции стало опасение преследований со стороны властей из-за участия в антиправительственных протестах на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Кстати, именно из-за этих событий отцом и самой Алисой интересовались спецслужбы КНР перед Олимпиадой в Пекине, а Минюст США и ФБР требовали гарантии безопасности Лью во время ее пребывания в Китае.

В 2022 году, за несколько месяцев до Олимпиады в Пекине, пятерым мужчинам в США были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу Китая. По данным правоохранительных органов, эти мужчины осуществляли наблюдение за диссидентами, проживающими в США, в том числе за Артуром Лью и его дочерью. «Вероятно, они просто пытаются запугать нас, чтобы... в каком-то смысле заставить нас молчать, чтобы мы не создавали им проблем и не говорили ничего политического или связанного с нарушениями прав человека в Китае, — сказал Артур Лью. — Я беспокоился за ее безопасность. Правительство США хорошо ее защитило».

Миллионные инвестиции отца и полный контроль над карьерой

Алиса Лью с тренером Лаурой Липецки (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Лью начала заниматься фигурным катанием в пять лет под руководством Лауры Липецки. Уже в юности она побеждала на престижных юниорских турнирах, а в 12 лет стала чемпионкой США среди юниорок. В сезоне 2018/19 она дебютировала на взрослом чемпионате США и выиграла его, став самой молодой чемпионкой среди одиночниц.

В следующем сезоне Алиса защитила титул чемпионки США. Позже она завоевала серебро в финале юниорского Гран-при и бронзу на юниорском чемпионате мира. На этапе Гран-при в США она первой из американок чисто исполнила четверной лутц в официальных соревнованиях. Однако возрастные ограничения Международного союза конькобежцев (ISU) долгое время препятствовали ее участию в главных международных стартах.

Отец активно принимал участие в карьере Алисы, включая уход от тренера Липецки, а незадолго до Игр в Пекине он объявил о переходе дочери в новый тренерский штаб. Сама Алиса никогда не высказывала недовольства таким уровнем родительского контроля, с которым часто сталкиваются молодые спортсмены.

Позднее Лью-старший делился, что на развитие карьеры дочери было потрачено от $500 тыс. до $1 млн. Он объяснял, что не жалел денег, ведь «видел ее талант». «Я возил ее повсюду. Возил ее в Японию, чтобы она училась у лучших тренеров. Также в Канаду», — говорил он в интервью CBS News.

«Надеялась, что катки так и не откроются»

Фото: Joosep Martinson / Getty Images

Уже во время пандемии в 2022 году Лью была по-настоящему уставшей от фигурного катания. Ее каток в Окленде закрылся, и она впервые получила возможность отдохнуть от изнурительных тренировок. «Я тогда подумала, что мне очень нравится не кататься на коньках. <...> Честно говоря, я надеялась, что катки так и не откроются», — признавалась фигуристка.

За год до Олимпиады Лью осознала, что после ее завершения хочет уйти из большого спорта. Она желала пожить другой жизнью, без тренировок и соревнований: ходить в кино, вернуться в обычную школу, чего она была лишена с шестого класса.

Алиса впервые выступила на Олимпийских играх в 2022 году. Тогда 16-летнюю американку считали одной из главных соперниц российской фигуристки Камилы Валиевой. Но Алиса выступила неудачно, заняв седьмое место (после дисквалификации Валиевой поднялась на шестое).

Через две недели после чемпионата мира 2022 Лью приняла участие в туре «Звезд на льду», затем объявила о перерыве, который длился полтора года. Также она смогла поступить в Калифорнийский университет на факультет психологии.

Позже Алиса рассказывала, что одной из причин завершения карьеры стала тоска по семье. Она переживала, что никогда не сможет нормально пожить с родными, так как она быстро взрослеет. «Я знала, что если продолжу кататься, у меня никогда не будет шанса вернуться домой», — говорила Лью.

Возвращение на лед и олимпийское золото

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Весной 2024 года Лью вернулась в фигурное катание, почувствовав непреодолимое желание вновь оказаться на льду. Для создания команды она обратилась к проверенным специалистам. В первую очередь фигуристка связалась с тренером Ди Гульельмо, с которым знакома с пяти лет, а также с итальянским хореографом Массимо Скали, чьи методы работы ей были близки.

Лью настояла на полной самостоятельности: она сама выбирает музыку, участвует в творческом процессе и решает, сколько тренироваться. Никто не сможет давить на нее или ограничивать в еде.

В сентябре того же года Лью успешно выступила на клубных соревнованиях в Окленде, чисто исполнив три тройных прыжка в произвольной программе. В дальнейшем фигуристка стала регулярно занимать призовые места на международных турнирах.

Сезон 2025/26 стал триумфальным для Лью, ознаменовавшись командной и личной победами на чемпионате мира, а также в финале Гран-при. На Олимпиаде в Италии сначала она завоевала золото в командном турнире, затем выиграла и в личных соревнованиях. Алиса набрала 226,79 балла, что помогло ей обойти японских соперниц Каори Сакамото (224,90) и Ами Накаи (219,16).

Так, Лью стала первой американской фигуристкой с 2002 года, завоевавшей олимпийское золото в одиночном катании.