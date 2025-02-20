Российские футболисты Оздоев и Чалов вылетели с ПАОКом из Лиги Европы

Клуб с двумя футболистами сборной России вылетел из Лиги Европы

Российский полузащитник Магомед Оздоев вышел в стартовом составе ПАОКа и провел на поле 79 минут. Нападающий Федор Чалов появился на 55-й минуте

Федор Чалов (Фото: Mutsu Kawamori / Global look press)

Греческий ПАОК проиграл ФКСБ со счетом 0:2 в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы и вылетел из турнира. Встреча состоялась в Бухаресте.

На 30-й минуте румынский клуб вывел вперед Юри Чизотти, а на 81-й минуте окончательный счет установил Давид Микулеску. В первой игре ФКСБ также одержал победу (2:1).

Российский полузащитник Магомед Оздоев вышел в стартовом составе ПАОКа и провел на поле 79 минут. Нападающий Федор Чалов появился на 55-й минуте.

ФКСБ выходит в 1/8 финала Лиги Европы, где сыграет с победителем пары «Айнтрахт» — «Лион». Жеребьевка стадии состоится 21 февраля, первые матчи пройдут 6 марта, ответные — 13 марта.