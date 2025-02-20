Чемпион НБА потеряет $2,85 млн за таблетку опиоидного анальгетика

Бобби Портис из «Милуоки» по ошибке выпил таблетку запрещенного в НБА трамадола, думая, что это разрешенный препарат со схожим названием. Он пропустит почти всю оставшуюся часть регулярного сезона

Бобби Портис (Фото: Stacy Revere / Getty Images)

Чемпион НБА 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Бобби Портис отстранен на 25 игр за положительный тест на запрещенный лигой опиоидный анальгетик трамадол, он не сможет играть до 8 апреля. Об этом сообщила пресс-служба НБА.

Портис потеряет $2,85 млн из-за отстранения, поскольку во время дисквалификации ему не будут платить зарплату.

К моменту окончания дисквалификации Портиса «Милуоки» останется провести в регулярном чемпионате четыре игры.

Агент игрока Марк Бартельштейн заявил ESPN, что Портис непреднамеренно принял трамадол, думая, что это «Торадол» — нестероидное противовоспалительное средство. Таблетку ему дал помощник, у которого был рецепт на трамадол, но он неправильно сказал игроку название.

Также агент сказал AP, что разочарован тем, насколько строго НБА применяет свои правила даже в случае «невинной ошибки».

Портис в среднем набирал 13,7 очка и делал 8,3 подбора в 46 играх сезона.