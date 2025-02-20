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Техноблогер Wylsacom вошел в руководство клуба, которым владел Уткин

Wylsacom вошел в руководство медиаклуба «Эгриси», президентом которого был Уткин
Президентом «Эгриси» с 2017 года и до своей смерти был комментатор Василий Уткин. Блогер Валентин Петухов рассказал, что согласился на предложение клуба войти в руководство и будет участвовать в его развитии

Известный техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom) сообщил в телеграм-канале, что присоединился к управлению любительским футбольным клубом «Эгриси», президентом которого до своей смерти в 2024 году был спортивный комментатор Василий Уткин.

Уткин возглавлял «Эгриси» с 2017 года, команда участвовала во втором, третьем и четвертом сезонах Медиалиги. В четвертом сезоне клуб взял бронзу.

Петухов отметил, что познакомился с Уткиным семь лет назад, когда комментатор хотел устроить пиар своему клубу, поэтому сразу согласился на предложение «Эгриси» полноценно вовлечься в жизнь команды. «Теперь я в управлении, постараюсь не мешать, но буду всячески участвовать в жизни и развитии», — заявил Петухов.

У Wylsacom 11,5 млн подписчиков на YouTube и почти 1,2 млн в телеграме.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол Василий Уткин Медиалига
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