Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе, где может сыграть с Медведевым
Вторая ракетка России Андрей Рублев стал полуфиналистом турнира ATP-500 в Дохе с призовым фондом более $3 млн.
В четвертьфинале россиянин обыграл австралийца Алекса де Минаура (восьмой в рейтинге) со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (10:8). Соперники провели на корте больше 2,5 часов.
В полуфинале Рублев сыграет с Даниилом Медведевым или канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (23-й).
За карьеру Рублев выиграл у Медведева только два матча из девяти.
Победитель турнира в Дохе получит 500 очков и почти $500 тыс. призовых.
Рублев побеждал на этом турнире в 2020 году.
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