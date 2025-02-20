Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Дохе, где может сыграть с Медведевым

Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе, где может сыграть с Медведевым

Россиянин обыграл на тай-брейке третьего сета австралийца Алекса де Минаура

Андрей Рублев (Фото: Hannah Peters / Getty Image)

Вторая ракетка России Андрей Рублев стал полуфиналистом турнира ATP-500 в Дохе с призовым фондом более $3 млн.

В четвертьфинале россиянин обыграл австралийца Алекса де Минаура (восьмой в рейтинге) со счетом 6:1, 3:6, 7:6 (10:8). Соперники провели на корте больше 2,5 часов.

В полуфинале Рублев сыграет с Даниилом Медведевым или канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (23-й).

За карьеру Рублев выиграл у Медведева только два матча из девяти.

Победитель турнира в Дохе получит 500 очков и почти $500 тыс. призовых.

Рублев побеждал на этом турнире в 2020 году.