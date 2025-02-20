Клуб Карпина отзаявил капитана на фоне сообщений о его уходе в «Динамо»

«Ростов» отзаявил Глебова, который выступал за клуб с 2019 года. «РИА Новости» сообщило со ссылкой на источник, что футболист подписал контракт с «Динамо» до 2030 года

Данил Глебов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

«Ростов», главным тренером которого является Валерий Карпин, отзаявил своего капитана, полузащитника Данила Глебова, перед закрытием трансферного окна в РПЛ, сообщается на сайте лиги.

Глебов играл за «Ростов» с 2019 года.

Ранее в четверг «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что 25-летний Глебов уже подписал контракт с московским «Динамо» до зимы 2030 года.

Глебов провел 13 матчей за сборную России с 2021 года.

«Динамо» после 18 туров занимает четвертое место в РПЛ, «Ростов» — седьмой.