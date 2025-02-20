Клуб Карпина отзаявил капитана на фоне сообщений о его уходе в «Динамо»
«Ростов», главным тренером которого является Валерий Карпин, отзаявил своего капитана, полузащитника Данила Глебова, перед закрытием трансферного окна в РПЛ, сообщается на сайте лиги.
Глебов играл за «Ростов» с 2019 года.
Ранее в четверг «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что 25-летний Глебов уже подписал контракт с московским «Динамо» до зимы 2030 года.
Глебов провел 13 матчей за сборную России с 2021 года.
«Динамо» после 18 туров занимает четвертое место в РПЛ, «Ростов» — седьмой.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Трамп дал ряд новых заявлений об Украине. Подборка
США рассматривают членство Украины в НАТО при нарушении сделки
Apple представила iPhone 16E. Подробности
Какие западные автомарки могут вернуться в Россию
Набиуллина заявила, что ей неизвестно о переговорах про снятие санкций
Belgee опубликовал цены на машины 2025 года. В чем подвох
Цены на золото обновили исторический максимум
ФСБ сообщила о предотвращении теракта
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской