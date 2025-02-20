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Кержаков опроверг информацию о возможном возобновлении карьеры

Александр Кержаков опроверг информацию о возможном возобновлении карьеры
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что 42-летний Кержаков из-за паузы в тренерской карьере может снова начать играть, но экс-футболист эту информацию не подтвердил
Александр Кержаков
Александр Кержаков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков заявил «РИА Новости», что не собирается возобновлять игровую карьеру.

Ранее в четверг «РБ Спорт» написал, что 42-летний Кержаков не исключает для себя варианта начать играть во время паузы в тренерской карьере.

«Не знаю, откуда берется такая информация», — сказал Кержаков.

Он не уточнил, есть ли у него варианты продолжения работы тренером.

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Кержакову выступал за «Зенит», «Севилью» и московское «Динамо». Завершил карьеру в 2017 году. После этого был тренером юношеской сборной России, «Томи», «Нижнего Новгорода», кипрской «Кармиотиссы», казахстанского «Кайрата» и сербского «Спартака».

В сборной России забил 30 голов в 91 матче (делит лидерство по голам с Артемом Дзюбой).

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