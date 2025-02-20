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Чемпионку мира по гимнастике дисквалифицировали за допинг на три года

Трехкратную чемпионку мира по гимнастике Томову дисквалифицировали за допинг
В пробе спортсменки в прошлом году был обнаружен гидрохлортиазид — препарат, использующийся для борьбы с гипертонией и отечностью, но также запрещенный в спорте. Срок дисквалификации завершится 1 октября 2027 года
Фото: MAGO/BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbe
Фото: MAGO/BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbe

Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Радина Томова дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщается в документах Антидопингового центра Болгарии.

В пробе 19-летней спортсменки в прошлом году был обнаружен гидрохлортиазид — препарат, использующийся для борьбы с гипертонией и отечностью, но также запрещенный в спорте. Срок дисквалификации завершится 1 октября 2027 года.

По информации агентства Novinite, в свете последних событий Томова приняла решение завершить свою карьеру и продолжить деятельность в роли тренера в софийском клубе «Локомотив».

Томова стала золотой медалисткой чемпионатов мира в 2022 году в нескольких дисциплинах — в групповом многоборье и в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами. В 2023 году она также одержала победу в командном турнире на мировом первенстве. Благодаря ее достижениям на чемпионате мира 2022 года сборная Болгарии получила квоту для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Однако Томова не была вызвана в сборную на Олимпиаду из-за неудачного выступления на чемпионате мира 2023 года.

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