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Три клуба Италии сенсационно проиграли в ЛЧ командам из стран Бенилюкса

«Милан», «Ювентус» и «Аталанта» сенсационно вылетели из Лиги чемпионов в течение двух дней

Итальянский «Ювентус» проиграл нидерландскому ПСВ в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и завершил выступление в турнире.

Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянского клуба, ответная — 3:1 в пользу ПСВ. В итоге нидерландский клуб выиграл двухматчевое противостояние со счетом 4:3.

«Ювентус» был явным фаворитом в противостоянии с ПСВ, поэтому его вылет является сенсацией.

Во вторник, 18 февраля итальянский «Милан» сенсационно вылетел из ЛЧ после поражения в двухматчевом противостоянии нидерландскому «Фейенорду» — 1:2.

При этом ПСВ и «Фейенорд» на данный момент пребывают в кризисе.

Всего за два дня три итальянские команды проиграли в противостоянии раунда плей-офф Лиги чемпионов командам из стран Бенилюкса: во вторник сенсационно вылетела завершила выступление итальянская «Аталанта», которая неожиданно дважды проиграла бельгийскому «Брюгге». В гостях победитель Лиги Европы проиграл со счетом 1:2, дома — 1:3.

Из итальянских клубов Лиге чемпионов продолжит выступление миланский «Интер», который в 1/8 финала может сыграть с «Фейенордом» или ПСВ. Соперник станет известен 21 февраля по итогам жеребьевки 1/8 финала.

Всего Италию в Лиге чемпионов представляло рекордное число клубов — пять. «Болонья» завершила выступление по итогам общего раунда.

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Лига Чемпионов ФК Милан Ювентус Аталанта «Интер»
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