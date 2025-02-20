Три клуба Италии сенсационно проиграли в ЛЧ командам из стран Бенилюкса
Итальянский «Ювентус» проиграл нидерландскому ПСВ в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов и завершил выступление в турнире.
Первая встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянского клуба, ответная — 3:1 в пользу ПСВ. В итоге нидерландский клуб выиграл двухматчевое противостояние со счетом 4:3.
«Ювентус» был явным фаворитом в противостоянии с ПСВ, поэтому его вылет является сенсацией.
Во вторник, 18 февраля итальянский «Милан» сенсационно вылетел из ЛЧ после поражения в двухматчевом противостоянии нидерландскому «Фейенорду» — 1:2.
При этом ПСВ и «Фейенорд» на данный момент пребывают в кризисе.
Всего за два дня три итальянские команды проиграли в противостоянии раунда плей-офф Лиги чемпионов командам из стран Бенилюкса: во вторник сенсационно вылетела завершила выступление итальянская «Аталанта», которая неожиданно дважды проиграла бельгийскому «Брюгге». В гостях победитель Лиги Европы проиграл со счетом 1:2, дома — 1:3.
Из итальянских клубов Лиге чемпионов продолжит выступление миланский «Интер», который в 1/8 финала может сыграть с «Фейенордом» или ПСВ. Соперник станет известен 21 февраля по итогам жеребьевки 1/8 финала.
Всего Италию в Лиге чемпионов представляло рекордное число клубов — пять. «Болонья» завершила выступление по итогам общего раунда.
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