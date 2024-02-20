Белоруссия впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу
Сборная Белоруссии обыграла команду Колумбии со счетом 4:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Дубае.
У белорусов хет-трик сделал Игорь Бриштель, также отличился Анатолий Рябко. В составе проигравших гол на счету Эслейдера Авилы.
Белоруссия выиграла все три матча в группе — ранее команда победила Сенегал (6:4) и Японию (3:1). Белорусы вышли в 1/4 финала с первого матча в квартете С, их первый соперник в плей-офф определится позднее (Бразилия, Оман или Португалия).
Сборная Белоруссии впервые в своей истории сыграет в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу. Ранее команда дважды участвовала в мировом первенстве и не выходила из группы.
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