 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Белоруссия впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу

Сборная Белоруссии впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу
Белорусы выиграли все три матча на групповом этапе турнира, который проходит в Дубае. В четвертьфинале их соперниками могут стать Бразилия, Оман или Португалия
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Сборная Белоруссии обыграла команду Колумбии со счетом 4:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Дубае.

У белорусов хет-трик сделал Игорь Бриштель, также отличился Анатолий Рябко. В составе проигравших гол на счету Эслейдера Авилы.

Белоруссия выиграла все три матча в группе — ранее команда победила Сенегал (6:4) и Японию (3:1). Белорусы вышли в 1/4 финала с первого матча в квартете С, их первый соперник в плей-офф определится позднее (Бразилия, Оман или Португалия).

Сборная Белоруссии впервые в своей истории сыграет в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу. Ранее команда дважды участвовала в мировом первенстве и не выходила из группы.

Прошлый чемпионат мира в 2021 году выиграла сборная России. Сейчас команда отстранена от участия в турнирах ФИФА из-за событий на Украине.

Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео

Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление

Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость

ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео

Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика

Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица

ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото

Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года

Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
пляжный футбол Белоруссия
Материалы по теме
Легенда МЮ опубликовал фотографию с Овечкиным с пляжа в ОАЭ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07) Инвестиции, 17:07 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06) Инвестиции, 17:07
Курс евро поднялся до ₽100 впервые с 9 января Инвестиции, 17:57
Ассанж не пришел на последний суд по экстрадиции из-за болезни Общество, 17:52
Выстрелы в мужчину с детьми у петербургской гимназии. Видео Общество, 17:50
Серебряная пуля: какая стратегия может полностью защитить от кибератак Тренды, 17:49
Польские фермеры заблокировали железную дорогу на Украину мусором Политика, 17:46
Уволенный на Кубке Африки тренер возглавил «Марсель» вместо Гаттузо Спорт, 17:30
В Citi назвали причины ожидаемого подорожания золота до $3000 за унцию Инвестиции, 17:28
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Токаев посетит открытие «Игр будущего» в Казани Политика, 17:25
«МегаФон» поможет Минцифры бороться с фишингом и утечками данных Пресс-релиз, 17:22
Английский суд отказался снять санкции с жены Германа Хана Политика, 17:21
Госдума поддержала законопроект об усилении контроля за педофилами Политика, 17:18
WhatsApp установит запрет на скриншоты фотографии профиля Технологии и медиа, 17:15
Что ждет e-commerce в 2024 году: пять отраслевых прогнозов РБК и Яндекс, 17:12
В Думе одобрили закон о запрете увольнять вдов участников спецоперации Общество, 17:11