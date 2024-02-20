Сборная Белоруссии впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу

Белоруссия впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу

Белорусы выиграли все три матча на групповом этапе турнира, который проходит в Дубае. В четвертьфинале их соперниками могут стать Бразилия, Оман или Португалия

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Сборная Белоруссии обыграла команду Колумбии со счетом 4:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Дубае.

У белорусов хет-трик сделал Игорь Бриштель, также отличился Анатолий Рябко. В составе проигравших гол на счету Эслейдера Авилы.

Белоруссия выиграла все три матча в группе — ранее команда победила Сенегал (6:4) и Японию (3:1). Белорусы вышли в 1/4 финала с первого матча в квартете С, их первый соперник в плей-офф определится позднее (Бразилия, Оман или Португалия).

Сборная Белоруссии впервые в своей истории сыграет в плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу. Ранее команда дважды участвовала в мировом первенстве и не выходила из группы.

Прошлый чемпионат мира в 2021 году выиграла сборная России. Сейчас команда отстранена от участия в турнирах ФИФА из-за событий на Украине.