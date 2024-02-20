ЦСКА расторг контракт с подписанным три недели назад американцем из НБА
Американский защитник Уилл Бартон покинул ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского баскетбольного клуба.
«Контракт с Уиллом Бартоном расторгнут на основании одного из предусмотренных условий. Баскетболист вернулся в США. Клуб продолжает работу по поиску новичка на позицию второго-третьего номера», — говорится в сообщении.
О подписании соглашения с 33-летним Бартоном ЦСКА объявил 29 января. За московский клуб он в итоге не сыграл ни одного матча.
Телеграм-канал «Перехват» сообщает, что американец не смог пройти медкомиссию.
Бартон провел 11 сезонов в НБА в составе «Портленда», «Денвера», «Вашингтона» и «Торонто». На его счету было 679 матчей в «регулярках» со средними показателями 11,2 очка, 4,1 подбора, 2,7 передачи. В Европе он ранее не выступал.
Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео
Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление
Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость
ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео
Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика
Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица
ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото
Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года
Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит