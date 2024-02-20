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ЦСКА расторг контракт с подписанным три недели назад американцем из НБА

ЦСКА расторг контракт с подписанным три недели назад Уиллом Бартоном из НБА
Американский защитник Уилл Бартон, на счету которого было 11 сезонов в НБА, подписал контракт с ЦСКА в конце января, но так и не сыграл за московский клуб ни одного матча
Уилл Бартон
Уилл Бартон (Фото: Mark Blinch / Getty Images)

Американский защитник Уилл Бартон покинул ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского баскетбольного клуба.

«Контракт с Уиллом Бартоном расторгнут на основании одного из предусмотренных условий. Баскетболист вернулся в США. Клуб продолжает работу по поиску новичка на позицию второго-третьего номера», — говорится в сообщении.

О подписании соглашения с 33-летним Бартоном ЦСКА объявил 29 января. За московский клуб он в итоге не сыграл ни одного матча.

Телеграм-канал «Перехват» сообщает, что американец не смог пройти медкомиссию.

Бартон провел 11 сезонов в НБА в составе «Портленда», «Денвера», «Вашингтона» и «Торонто». На его счету было 679 матчей в «регулярках» со средними показателями 11,2 очка, 4,1 подбора, 2,7 передачи. В Европе он ранее не выступал.

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