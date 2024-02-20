Умер чемпион мира по футболу 1990 года Андреас Бреме

Умер чемпион мира по футболу 1990 года Андреас Бреме

Автор победного гола в финале ЧМ-1990 в ворота сборной Аргентины скончался в возрасте 63 лет

Андреас Бреме (Фото: Sebastian Widmann / Bongarts / Getty Images)

Чемпион мира по футболу 1990 года в составе сборной Германии Андреас Бреме умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщает Sky Sports.

Причиной смерти стала остановка сердца, пишет Bild.

Бреме, выступавший на позиции защитника, в финале ЧМ-1990 в Италии забил победный гол в ворота сборной Аргентины — с пенальти на 85-й минуте.

Также Бреме является серебряным призером чемпионата мира 1986 года, где немцы в финале уступили Аргентине. Всего в составе сборной Германии Бреме провел 86 матчей и забил восемь голов.

В клубной карьере Бремен играл за «Бармбек-Уленхорст», «Саарбрюккен», «Кайзерслаутерн», «Баварию», миланский «Интер» и испанский клуб «Реал Сарагоса». Он является двукратным чемпионом Германии, чемпионом Италии, обладателем Кубка УЕФА сезона-1990/91 в составе «Интера».

Карьеру Бремен завершил в 1998 году. После этого он работал тренером в «Кайзерслаутерне», «Унтерхахинге» и «Штутгарте».