Умер чемпион мира по футболу 1990 года Андреас Бреме
Чемпион мира по футболу 1990 года в составе сборной Германии Андреас Бреме умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщает Sky Sports.
Причиной смерти стала остановка сердца, пишет Bild.
Бреме, выступавший на позиции защитника, в финале ЧМ-1990 в Италии забил победный гол в ворота сборной Аргентины — с пенальти на 85-й минуте.
Также Бреме является серебряным призером чемпионата мира 1986 года, где немцы в финале уступили Аргентине. Всего в составе сборной Германии Бреме провел 86 матчей и забил восемь голов.
В клубной карьере Бремен играл за «Бармбек-Уленхорст», «Саарбрюккен», «Кайзерслаутерн», «Баварию», миланский «Интер» и испанский клуб «Реал Сарагоса». Он является двукратным чемпионом Германии, чемпионом Италии, обладателем Кубка УЕФА сезона-1990/91 в составе «Интера».
Карьеру Бремен завершил в 1998 году. После этого он работал тренером в «Кайзерслаутерне», «Унтерхахинге» и «Штутгарте».
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