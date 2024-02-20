Сможет ли «Барселона» прервать неудачную серию. Интриги 1/8 финала ЛЧ

Получится ли у «Барселоны» одержать вторую выездную победу в Лиге чемпионов, сможет ли «Арсенал» впервые за 14 лет выйти в четвертьфинал турнира. Главное о 1/8 финале Лиги чемпионов — в материале «РБК Спорт»

Фото: David Ramos / Getty Images

«Интер» — «Атлетико Мадрид»

Дата и время: 20 февраля, 23:00

Место: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

Фото: Paolo Bruno / Getty Images

Миланский клуб, который в прошлом сезоне стал финалистом Лиги чемпионов, после 24-х туров является лидером чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя «Ювентус» на девять очков. «Интер» идет на беспроигрышной серии из десяти матчей: подопечные Симоне Индзаги одержали девять побед и один раз сыграли вничью.

«Интер» вышел со второго места (12) из группы с «РБ Зальцбургом» (4), «Бенфикой» (4) и «Реал Сосьедадом» (12), который стал лидером группы, обойдя итальянский клуб по дополнительным показателям. Миланская команда прошла групповой этап без поражений, выиграв три матча и три раза сыграв вничью.

Миланский клуб не проигрывал в домашних матчах Лиги чемпионов с сентября 2022-го года: за это время на «Джузеппе Меацца» «интеристы» одержали шесть побед и два раза сыграли вничью.

«Атлетико Мадрид» в последних пяти матчах во всех турнирах одержал две победы, один раз сыграл вничью и дважды потерпел поражение. Команда Диего Симеоне расположилась на четвертой строчке чемпионата Испании. В последнем туре мадридский клуб разгромил на домашнем стадионе «Лас-Пальмас» со счетом 5:0. «Атлетико Мадрид» вышел из группы Е с первого места, набрав 14 очков в квартете с «Лацио» (10), «Фейеноордом» (6) и «Селтиком» (4).

Альваро Мората и Антуан Гризманн (Фото: David Ramos / Getty Images)

Форварды мадридского клуба Антуан Гризманн и Альваро Мората являются лучшими бомбардирами Лиги чемпионов, забив по пять мячей.

Главный тренер «Атлетико» Симеоне перед матчем заявил, что «Интер» является одной из лучших команд Европы. «Они выиграли Суперкубок Италии и проиграли только один матч в нынешнем сезоне. «Интер» играет в простой футбол, но он очень эффективен. Кроме того, эта команда обладает индивидуальностью, которую им привил тренер. В «Интере» мне нравится все. У них прекрасный командный характер, полузащита показывает высокий темп. У них очень продуктивная атака».

Всего в своей истории команды встречались дважды: впервые это случилось в матче за Суперкубок УЕФА в 2010-м году, тогда мадридский клуб одержал победу со счетом 2:0. Во второй раз команды встретились на клубном чемпионате мира в 2018-м году: «Интер» выиграл с минимальным счетом 1:0, единственный мяч забил Лаутаро Мартинез.

«ПСВ» — «Боруссия» Дортмунд

Дата и время: 20 февраля, 23:00

Место: «Филипс» (Эйндховен, Нидерланды)

Голландский клуб является лидером чемпионата Нидерландов, набрав 62 очка. «ПСВ» опережает ближайшего преследователя в национальном первенстве «Фейеноорд» на 10 очков. Более того, клуб из Эйндховена не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне чемпионата.

«ПСВ» вышел в плей-офф турнира со второго места, набрав 9 очков в группе с «Севильей» (2), «Лансом» (8) и «Арсеналом» (13). Стоит отметить, что голландский клуб потерпел поражение лишь в одной из последних 11 домашних встреч в Европе: команда выиграла семь игры и три раза сыграла вничью в 11 играх на европейских турнирах на«Филипс».

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

«Боруссия» вышла в финальную часть Лиги чемпионов, возглавив квартет (11) с «ПСЖ» (8), «Миланом» (8) и «Ньюкасл Юнайтед» (5). За последние шесть сезонов «Боруссия» пять раз выходила в 1/8 финала Лиги чемпионов, хотя три из последних четырех раундов турнира закончились вылетом.

Стоит отметить, что дортмундский клуб выиграл лишь две из восьми выездных встреч в 1/8 финала Лиги чемпионов: в восьми гостевых играх они потерпели пять поражений и один раз сыграли вничью.

На официальных турнирах команды встречались два раза на групповом этапе Лиги чемпионов в 2002-м году: матч в Нидерландах завершился со счетом 1:3 в пользу гостей, а в ответной встрече «Боруссия» не смогла победить ПСВ, сыграв вничью (1:1). Стоит отметить, что у дортмундской команды неубедительная статистика против голландских клубов: «Боруссия» в 11 играх против команд из Нидерландов выиграла лишь три игры, три раза сыграла вничью и пять раз проиграла.

«Порту» — «Арсенал»

Дата и время: 21 февраля, 23:00

Место: «Драган» (Порту, Португалия)

Фото: Harriet Lander / Copa / Getty Images

«Арсенал» набрал хорошую форму и идет на пятиматчевой победной серии в Английской премьер-лиге (АПЛ). Лондонский клуб впервые в своей истории открыл календарный год пятью победами подряд. Подопечные Микеля Артеты занимают вторую строчку чемпионата Англии. «Арсенал» стал лидером своей группы, набрав 13 очков. В квартете с лондонским клубом были «ПСВ» (9), «Ланс» (8) и «Севилья» (2).

Впервые с сезона 2016/2017 лондонский клуб встречает евровесну в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы, при том, что сезон 2021/2022 он и вовсе пропустил европейские турниры. «Арсенал» рассчитывает прервать серию из семи вылетов подряд на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда Артеты не проходила в четвертьфинал турнира с сезона 2009/10.

«Порту» в последних шести матчах национального чемпионата одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и один раз уступил. Команда занимает третье место в национальном чемпионате (48), уступая «Спортингу» (52) и «Бенфике» (55). «Порту» вышел из группы Н со второго места, набрав с «Барселоной» по 12 очков, однако уступая каталонскому клубу по дополнительным показателям. Также в квартете были донецкий «Шахтер» (9) и бельгийский «Антверпен» (3).

Хозяевам будет внушать уверенность то, что они выиграли 12 из последних 17 домашних матчей Лиги чемпионов. В то же время в последних десяти матчах во всех соревнованиях они проиграли только один раз, помимо этого семь раз выиграли и два раза сыграли вничью. Им необходимо приложить усилия, чтобы выйти на следующую стадию плей-офф впервые с 2021 года.

В последний раз команды встречались на этой же стадии Лиги чемпионов в 2010-м году: тогда в первом матче португальский клуб выиграл на домашнем стадионе со счетом 2:1, а в ответной встрече лондонский клуб разгромил «Порту» со счетом 5:0.

«Наполи» — «Барселона»

Дата и время: 21 февраля, 23:00

Место: «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия)

Фото: Francesco Pecoraro / Getty Images

У действующего чемпиона Италии в нынешнем сезоне есть существенные проблемы. В последних пяти матчах им удалось одержать лишь одну победу, дважды сыграть вничью и дважды проиграть. Неаполитанский клуб идет лишь на девятом месте Серии А, уступая от лидера на 27 очков. В Лиге чемпионов «Наполи» вышел из группы с мадридским «Реалом» (18), португальской «Брагой» (4) и немецким «Унион Берлин» (2) со второго места (10).

У «Наполи» неудачная серия в домашних матчах против испанских команд: за этот отрезок итальянскому клубу удалось лишь два раза выиграть соперников из Ла Лиги, в остальных матчах на домашней арене они пять раз сыграли вничью и девять проиграли.

Нынешний главный тренер неаполитанцев Вальтер Маццарри может покинуть свой пост до матча с «Барселоной», сообщает La Gazzetta dello Sport. По данным источника, новым тренером должен стать главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцоне. В случае назначения специалиста в «Наполи» итальянский он будет совмещать посты в сборной и клубе.

Фото: Alex Caparros / Getty Images

Каталонский клуб в пяти последних матчах одержал три победы, один раз сыграл вничью и один раз уступил. В национальном чемпионате «Барселона» расположилась на третьем месте, набрав 54 очка и уступая «Жироне» (56) и мадридскому «Реалу» (62). В Лиге чемпионов клуб Хави вышел из группы Н с первого места, набрав 12 очков. Также в квартете было португальский «Порту» (12), донецкий «Шахтер» (9) и бельгийский «Антверпен» (3).

«Барселона» выиграла только одну гостевую игру из последних десяти матчей плей-офф Лиги чемпионов: в остальных встречах на выезде каталонский клуб четыре раза сыграл вничью и пять раз проиграл.

Это третий раз за пять сезонов, когда эта пара встречается в плей-офф. В последний раз команды встречались в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы в 2022-м году: каталонский клуб на домашнем стадионе сыграл вничью (1:1), а в гостях победил со счетом 4:2. До этого последней встречей команд была 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» также оказалась сильнее, победив с общим счетом 4:2 и выйдя в следующую стадию турнира.