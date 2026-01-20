ЦСКА досрочно прекратил аренду аргентинского полузащитника Верде
Аргентинский полузащитник Лионель Верде досрочно покидает московский ЦСКА и возвращается в «Унион Санта Фе». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.
ЦСКА и аргентинский клуб «Унион Санта Фе» договорились о досрочном прекращении аренды 21-летнего футболиста.
В июле московский клуб подписал Верде на правах аренды с опцией выкупа игрока. Соглашение было рассчитано до конца сезона.
В текущем сезоне Верде провел за ЦСКА четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
После 18 туров ЦСКА расположился на четвертой строчке турнирной таблицы РПЛ. На счету команды 36 очков. Первый матч в турнире после зимнего перерыва московский клуб сыграет 1 марта против грозненского «Ахмата».
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика