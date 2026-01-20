ЦСКА досрочно прекратил аренду аргентинского полузащитника Верде

В текущем сезоне Верде провел за ЦСКА четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями

Лионель Верде (Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА)

Аргентинский полузащитник Лионель Верде досрочно покидает московский ЦСКА и возвращается в «Унион Санта Фе». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.

ЦСКА и аргентинский клуб «Унион Санта Фе» договорились о досрочном прекращении аренды 21-летнего футболиста.

В июле московский клуб подписал Верде на правах аренды с опцией выкупа игрока. Соглашение было рассчитано до конца сезона.

После 18 туров ЦСКА расположился на четвертой строчке турнирной таблицы РПЛ. На счету команды 36 очков. Первый матч в турнире после зимнего перерыва московский клуб сыграет 1 марта против грозненского «Ахмата».