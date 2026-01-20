Осака вышла на матч Australian Open в наряде с зонтом и вуалью и победила
Четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прошла во второй круг Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.
В матче первого круга японка победила 65-ю ракетку мира, хорватку Антонию Ружич со счетом 6:3, 3:6, 6:4. Поединок продолжался два часа 24 минуты.
Во втором круге Осака встретится с румынской теннисисткой Сораной Кырстей.
Японская теннисистка, известная своими оригинальными нарядами, вышла на игру в эксклюзивной форме от Nike. Ее образ состоял из объемных штанов, белой шляпы с вуалью и небольшого зонтика.
28-летняя Осака является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2019, 2021), обладательницей семи титулов WTA в одиночном разряде, а также бывшей первой ракеткой мира.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика