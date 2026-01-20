Осака вышла на матч Australian Open в наряде с зонтом и вуалью и победила

Японка устроила модный перформанс перед первым матчем Australian Open, выйдя в белой шляпе с вуалью и с зонтом. В игре она одержала верх над хорваткой со счетом 6:3, 3:6, 6:4.

Наоми Осака (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прошла во второй круг Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

В матче первого круга японка победила 65-ю ракетку мира, хорватку Антонию Ружич со счетом 6:3, 3:6, 6:4. Поединок продолжался два часа 24 минуты.

Во втором круге Осака встретится с румынской теннисисткой Сораной Кырстей.

Японская теннисистка, известная своими оригинальными нарядами, вышла на игру в эксклюзивной форме от Nike. Ее образ состоял из объемных штанов, белой шляпы с вуалью и небольшого зонтика.

28-летняя Осака является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2019, 2021), обладательницей семи титулов WTA в одиночном разряде, а также бывшей первой ракеткой мира.