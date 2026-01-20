 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Брюгге 1 6,4 x 4,7 2 1,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Манчестер Сити 1 6,5 x 5,6 2 1,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Спортинг Лиссабон ПСЖ 1 4,25 x 4,15 2 1,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Арсенал 1 2,7 x 3,2 2 2,85 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Монако 1 1,3 x 5,9 2 9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Айнтрахт Франкфурт 1 3,1 x 3,85 2 2,13 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Марсель Ливерпуль 1 3,6 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Пафос 1 1,15 x 7,2 2 22 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 3,45 x 3,8 2 2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,25 x 65 2 4,15
Спорт⁠,
0

Осака вышла на матч Australian Open в наряде с зонтом и вуалью и победила

Наоми Осака обыграла в первом круге Australian Open хорватку Ружич
Японка устроила модный перформанс перед первым матчем Australian Open, выйдя в белой шляпе с вуалью и с зонтом. В игре она одержала верх над хорваткой со счетом 6:3, 3:6, 6:4.
Наоми Осака
Наоми Осака (Фото: Quinn Rooney / Getty Images)

Четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прошла во второй круг Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

В матче первого круга японка победила 65-ю ракетку мира, хорватку Антонию Ружич со счетом 6:3, 3:6, 6:4. Поединок продолжался два часа 24 минуты.

Во втором круге Осака встретится с румынской теннисисткой Сораной Кырстей.

Японская теннисистка, известная своими оригинальными нарядами, вышла на игру в эксклюзивной форме от Nike. Ее образ состоял из объемных штанов, белой шляпы с вуалью и небольшого зонтика.

28-летняя Осака является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2019, 2021), обладательницей семи титулов WTA в одиночном разряде, а также бывшей первой ракеткой мира.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
теннис Australian Open Наоми Осака
Материалы по теме
Четыре российские теннисистки из 9 вышли во второй круг Australian Open
Спорт
Канадскую теннисистку увезли с корта Australian Open на коляске
Спорт
Российская топ-теннисистка уступила 112-й ракетке мира на Australian Open
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Британия спустя 7 лет одобрила строительство «суперпосольства» Китая Политика, 16:54
Зеленский оценил, зашли ли мирные переговоры с США в тупик Политика, 16:53
Минпромторг оценил риски дефицита цемента на фоне остановки предприятий Бизнес, 16:50
Суд взыскал с бывшего курского депутата более 4 млрд рублей Общество, 16:48
Акции «ЭсЭфАй» за два дня выросли на 60%. Почему и что будет дальше Инвестиции, 16:46
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Экс-замглавы Росгвардии дали семь лет колонии с освобождением в зале суда Общество, 16:39
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
ЦСКА досрочно прекратил аренду аргентинского полузащитника Верде Спорт, 16:30
Владислав Бакальчук рассказал о росте оборота М.Видео в 2025 году Компании, 16:30
Тимошенко связала обвинения в коррупции со скорым подписанием мира Политика, 16:21
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Алиев заявил о переходе отношений с Арменией в стадию сотрудничества Политика, 16:15
«Все дела пересмотрят». Почему КС встал на сторону владельцев криптовалют Крипто, 16:14
Фон дер Ляйен анонсировала «мать всех сделок» с Индией Политика, 16:13