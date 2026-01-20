Старший сын Бекхэма объявил о разрыве отношений с родителями

Он отказался от примирения и обвинил родителей в попытках разрушить его брак

Бруклин Бекхэм (Фото: Dia Dipasupil / Getty Images)

Бруклин Джозеф Бекхэм, старший сын бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма и певицы и дизайнера Виктории Бекхэм, заявил о разрыве отношений с родителями. Об этом он написал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Я не хочу мириться со своей семьей», — написал 26-летний Бекхэм. Он обвинил родителей в многолетних попытках «разрушить» его отношения с женой, актрисой Николой Пельтц, и в систематическом неуважении к ней.

По его словам, Дэвид и Виктория Бекхэм с самого начала пытались разрушить эти отношения и фильтровали для прессы информацию о семье. Одним из самых болезненных эпизодов он назвал отказ матери в последний момент шить свадебное платье бренда Vicktoria Beckham для невесты, хотя та очень этого хотела.

«Большую часть моей жизни меня контролировали родители. Я рос в постоянной тревоге, и сейчас, когда я дистанцировался от семьи, я впервые почувствовал, как эта тревога исчезла», — поделился Бекхэм-старший.

В настоящее время он заблокировал родителей в социальных сетях и сообщил, что дальнейшее общение будет происходить только через адвокатов.

Это не первые публичные розни в семье. В 2022 году Дэвид Бекхэм, по данным источников Daily Mail, «был вне себя от ярости» после интервью Пельтц, в которых та намекала на конфликт со свекровью. Тогда футболист отчитал сына, заявив ему: «Мы не поступаем так в нашей семье, и ты об этом знаешь. Что будет дальше, зависит от вас, но с этой драмой нужно заканчивать».

Бекхэм и Пельтц поженились в семейном поместье невесты в Палм-Бич 9 апреля 2022 года. На церемонии присутствовали 500 гостей, среди которых были различные знаменитости. Пельтц в интервью Grazia утверждала, что была в восторге от дизайна платья бренда Vicktoria Beckham и ей обидны утверждения о том, что она не собиралась его надевать. Девушка была на свадебной церемонии в наряде от модного дома Valentino.