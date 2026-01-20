 Перейти к основному контенту
РУСАДА дисквалифицировало 17-летнюю горнолыжницу за мельдоний

РУСАДА дисквалифицировало 17-летнюю горнолыжницу Решетник за мельдоний
Дисквалификация Софьи Решетник завершится 1 декабря 2027 года
Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press
Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Российская горнолыжница Софья Решетник дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте РУСАДА.

В допинг-пробе 17-летней спортсменки был обнаружен запрещенный мельдоний.

Дисквалификация Решетник, которая является неоднократной победительницей всероссийских соревнований, отсчитывается со 2 декабря 2024 года по 1 декабря 2027 года.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на него. Позднее WADA опубликовало данные исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть спортсменов была оправдана.

горнолыжники мельдоний допинг РУСАДА дисквалификация спортсменов
