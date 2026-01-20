РУСАДА дисквалифицировало 17-летнюю горнолыжницу за мельдоний

Дисквалификация Софьи Решетник завершится 1 декабря 2027 года

Российская горнолыжница Софья Решетник дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте РУСАДА.

В допинг-пробе 17-летней спортсменки был обнаружен запрещенный мельдоний.

Дисквалификация Решетник, которая является неоднократной победительницей всероссийских соревнований, отсчитывается со 2 декабря 2024 года по 1 декабря 2027 года.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на него. Позднее WADA опубликовало данные исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть спортсменов была оправдана.