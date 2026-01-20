Одноклубник Бобровского назвал «невероятной» драку вратарей в НХЛ

Ткачук о драке Бобровского: «Я не мог в это поверить»

Ткачук посчитал эпизод с первой с 2020 года дракой вратарей в НХЛ эмоциональной искрой для «Флорида Пантерс»

Мэттью Ткачук (Фото: Bennett / Getty Images)

Форвард «Флорида Пантерс» Мэттью Ткачук прокомментировал драку российского вратаря команды Сергея Бобровского с голкипером «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем в матче НХЛ. Его слова приводятся в пресс-релизе клуба.

«Я не мог в это поверить. Когда лучший вратарь в мире делает такое, это просто невероятно. Мы знаем, как много он значит для нашей команды <...>. Думаю, он просто добавил еще один элемент в свою игру», — заявил Ткачук.

Инцидент произошел в матче, который завершился победой «Сан-Хосе» со счетом 4:1. В третьем периоде Бобровский покинул ворота и вступил в драку с Недельковичем. Этот эпизод стал первой потасовкой между вратарями в НХЛ с февраля 2020 года.

«Когда один из наших лучших игроков выходит за пределы своей зоны комфорта <...>, это, наверное, немного заводит <...>. Нам нужно использовать этот огонь и эту энергию нашего лидера Боба в следующем выездном матче», — заключил форвард.

«Флорида» набрала 53 очка в 48 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Сан-Хосе» с 53 очками в 48 играх расположился на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе.

В следующем матче 23 января «Флорида» сыграет на выезде с «Виннипегом».