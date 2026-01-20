 Перейти к основному контенту
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Брюгге 1 6,5 x 4,8 2 1,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Манчестер Сити 1 6,6 x 5,6 2 1,38 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Спортинг Лиссабон ПСЖ 1 4,3 x 4,05 2 1,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Арсенал 1 2,7 x 3,25 2 2,8 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Монако 1 1,3 x 5,9 2 9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Айнтрахт Франкфурт 1 3,1 x 3,85 2 2,13 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Марсель Ливерпуль 1 3,6 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Пафос 1 1,15 x 7,2 2 22 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 3,45 x 3,8 2 2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,25 x 65 2 4,15
Спорт⁠,
0

Одноклубник Бобровского назвал «невероятной» драку вратарей в НХЛ

Ткачук о драке Бобровского: «Я не мог в это поверить»
Ткачук посчитал эпизод с первой с 2020 года дракой вратарей в НХЛ эмоциональной искрой для «Флорида Пантерс»
Мэттью Ткачук
Мэттью Ткачук (Фото: Bennett / Getty Images)

Форвард «Флорида Пантерс» Мэттью Ткачук прокомментировал драку российского вратаря команды Сергея Бобровского с голкипером «Сан-Хосе Шаркс» Алексом Недельковичем в матче НХЛ. Его слова приводятся в пресс-релизе клуба.

«Я не мог в это поверить. Когда лучший вратарь в мире делает такое, это просто невероятно. Мы знаем, как много он значит для нашей команды <...>. Думаю, он просто добавил еще один элемент в свою игру», — заявил Ткачук.

Инцидент произошел в матче, который завершился победой «Сан-Хосе» со счетом 4:1. В третьем периоде Бобровский покинул ворота и вступил в драку с Недельковичем. Этот эпизод стал первой потасовкой между вратарями в НХЛ с февраля 2020 года.

«Когда один из наших лучших игроков выходит за пределы своей зоны комфорта <...>, это, наверное, немного заводит <...>. Нам нужно использовать этот огонь и эту энергию нашего лидера Боба в следующем выездном матче», — заключил форвард.

«Флорида» набрала 53 очка в 48 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Сан-Хосе» с 53 очками в 48 играх расположился на третьем месте в Тихоокеанском дивизионе.

В следующем матче 23 января «Флорида» сыграет на выезде с «Виннипегом».

Екатерина Халимовская
Хоккей НХЛ Сергей Бобровский
