Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Марсель Бонин

Марсель Бонин провел в НХЛ 474 матча, в которых забил 97 голов. Он выиграл один Кубок Стэнли с «Детройтом» и три с «Монреалем»

Марсель Бонин (Фото: nhl.com/canadiens)

Канадский нападающий Марсель Бонин, выигравший четыре Кубка Стэнли в 1950–1960-х годах, умер на 94-м году жизни, сообщила пресс-служба НХЛ.

Бонин в 1952-м стал игроком «Детройт Ред Уингз» и выиграл с ним первый чемпионский титул в 1955-м.

Потом форвард провел по сезону в «Бостон Брюинз» и «Квебек Эйсез», после чего перешел в «Монреаль», в котором выиграл еще три Кубка Стэнли за пять сезонов, причем в 1959-м забросил победную шайбу в финале.

В «Канадиенс» Бонин играл со своим кумиром детства Морисом Ришаром (в его честь назван приз лучшему снайперу сезона в НХЛ), с которым они стали хорошими друзьями.

Всего Бонин провел в НХЛ 454 матча, забил 97 голов и сделал 175 результативных передач.