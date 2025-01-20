Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Марсель Бонин
Канадский нападающий Марсель Бонин, выигравший четыре Кубка Стэнли в 1950–1960-х годах, умер на 94-м году жизни, сообщила пресс-служба НХЛ.
Бонин в 1952-м стал игроком «Детройт Ред Уингз» и выиграл с ним первый чемпионский титул в 1955-м.
Потом форвард провел по сезону в «Бостон Брюинз» и «Квебек Эйсез», после чего перешел в «Монреаль», в котором выиграл еще три Кубка Стэнли за пять сезонов, причем в 1959-м забросил победную шайбу в финале.
В «Канадиенс» Бонин играл со своим кумиром детства Морисом Ришаром (в его честь назван приз лучшему снайперу сезона в НХЛ), с которым они стали хорошими друзьями.
Всего Бонин провел в НХЛ 454 матча, забил 97 голов и сделал 175 результативных передач.
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