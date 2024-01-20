Россиянин Кирилл Капризов набрал три очка и вошел в число звезд дня в НХЛ

Капризов набрал три очка и вошел в число звезд дня в НХЛ

Российский форвард «Миннесоты» сделал дубль и отдал голевую передачу в игре с «Флоридой». Он стал третьей звездой дня. Первой же звездой была признана вся «Миннесота», которой удалось забросить пять шайб в большинстве

Кирилл Капризов (Фото: Sam Navarro / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

На счету 26-летнего нападающего дубль и результативная передача в матче против «Флориды Пантерз» (6:4).

Капризов провел 24-й матч в карьере в НХЛ с тремя набранными очками за игру и более, по этому показателю он занимает третье место в истории «Миннесоты». Всего в нынешнем сезоне Капризов провел 38 матчей и набрал 39 (15+24) очков, он является лучшим бомбардиром клуба.

Второй звездой дня стал чешский голкипер «Нью-Джерси Девилз» Витек Ванечек. Он отразил 29 из 30 бросков в игре против «Коламбус Блю Джекетс» (4:1).

Первой звездой дня НХЛ признала всю «Миннесоту». Команде в игре с «Флоридой» удалось забросить пять шайб в большинстве.