Медведев проиграл 524-й ракетке мира из Индии на выставочном турнире
Команда Falcons с первой ракеткой России Даниилом Медведевым не смогла выйти в финал выставочного турнира World Tennis League в Бангалоре (Индия).
В пятницу, 19 декабря, Falcons проиграла команде Kites со счетом 19:24.
Медведев, 13-я ракетка мира, уступил в одиночном матче индийцу Дакшинешвару Сурешу, который занимает 524-е место в мировом рейтинге, со счетом 4:6.
В паре Медведев и Рохан Бопанна победили Суреша и австралийца Ника Кирьоса — 7:6, полька Магда Линетт уступила украинке Магде Костюк — 4:6, а в миксте Бопанна и Сахаджа Ямалапалли проиграли Сурешу и Костюк — 4:6.
В финале, который пройдет 20 декабря, сыграют Kites и Eagles (француз Гаэль Монфис, испанка Паула Бадоса, Сумит Нагал и Шривалли Бхамидипати из Индии).
World Tennis League проводится в четвертый раз.
