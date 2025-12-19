Медведев проиграл 524-й ракетке мира из Индии на выставочном турнире

Россиянин, который занимает 13-е место в мировом рейтинге, уступил Дакшинешвару Сурешу

Даниил Медведев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Команда Falcons с первой ракеткой России Даниилом Медведевым не смогла выйти в финал выставочного турнира World Tennis League в Бангалоре (Индия).

В пятницу, 19 декабря, Falcons проиграла команде Kites со счетом 19:24.

Медведев, 13-я ракетка мира, уступил в одиночном матче индийцу Дакшинешвару Сурешу, который занимает 524-е место в мировом рейтинге, со счетом 4:6.

В паре Медведев и Рохан Бопанна победили Суреша и австралийца Ника Кирьоса — 7:6, полька Магда Линетт уступила украинке Магде Костюк — 4:6, а в миксте Бопанна и Сахаджа Ямалапалли проиграли Сурешу и Костюк — 4:6.

В финале, который пройдет 20 декабря, сыграют Kites и Eagles (француз Гаэль Монфис, испанка Паула Бадоса, Сумит Нагал и Шривалли Бхамидипати из Индии).

World Tennis League проводится в четвертый раз.