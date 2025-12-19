 Перейти к основному контенту
Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 5,1 x 3,9 2 1,73 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,5 x 4,7 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вест Хэм 1 1,2 x 7,3 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Ливерпуль 1 3,4 x 3,75 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Челси 1 2,75 x 3,4 2 2,45 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Арсенал 1 6,3 x 4,05 2 1,55 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Севилья 1 1,2 x 6,7 2 13 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Рома 1 1,95 x 3,25 2 4,2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Спорт
0

Медведев проиграл 524-й ракетке мира из Индии на выставочном турнире

Россиянин, который занимает 13-е место в мировом рейтинге, уступил Дакшинешвару Сурешу
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Команда Falcons с первой ракеткой России Даниилом Медведевым не смогла выйти в финал выставочного турнира World Tennis League в Бангалоре (Индия).

В пятницу, 19 декабря, Falcons проиграла команде Kites со счетом 19:24.

Медведев, 13-я ракетка мира, уступил в одиночном матче индийцу Дакшинешвару Сурешу, который занимает 524-е место в мировом рейтинге, со счетом 4:6.

В паре Медведев и Рохан Бопанна победили Суреша и австралийца Ника Кирьоса — 7:6, полька Магда Линетт уступила украинке Магде Костюк — 4:6, а в миксте Бопанна и Сахаджа Ямалапалли проиграли Сурешу и Костюк — 4:6.

В финале, который пройдет 20 декабря, сыграют Kites и Eagles (француз Гаэль Монфис, испанка Паула Бадоса, Сумит Нагал и Шривалли Бхамидипати из Индии).

World Tennis League проводится в четвертый раз.

Иван Витченко
теннис Даниил Медведев
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года

