FIS допустила еще троих российских горнолыжников к отбору на Олимпиаду
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус российским горнолыжникам Александру Андриенко, Семену Ефимову и Ивану Кузнецову. Об этом сообщается на сайте FIS.
Теперь они могут принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии.
29-летний Ефимов является чемпионом Универсиады-2019 в слаломе, 29-летний Кузнецов — в гигантском слаломе. 35-летний Андриенко был бронзовым призером Универсиады-2017 в командном турнире,
Россиян стали допускать к соревнованиям FIS после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который поддержал апелляцию российской стороны.
Ранее нейтральный статус получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин, сноубордистка Мария Травиничева и горнолыжница Юлия Плешкова.
Непряева и Коростелев на этапе Кубка мира в Давосе завоевали неименные квоты для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.
