Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 5,1 x 3,9 2 1,73 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,5 x 4,7 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Вест Хэм 1 1,2 x 7,3 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Ливерпуль 1 3,4 x 3,75 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Челси 1 2,75 x 3,4 2 2,45 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Арсенал 1 6,3 x 4,05 2 1,55 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Севилья 1 1,2 x 6,7 2 13 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Рома 1 1,95 x 3,25 2 4,2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,4 x 59 2 2,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Олимпиада-2026⁠,
0

FIS допустила еще троих российских горнолыжников к отбору на Олимпиаду

Сюжет
Олимпиада-2026
Нейтральный статус получили Александр Андриенко, Семен Ефимов и Иван Кузнецов
Семен&nbsp;Ефимов
Семен Ефимов (Фото: Alexis Boichard / Agence Zoom / Getty Images)

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус российским горнолыжникам Александру Андриенко, Семену Ефимову и Ивану Кузнецову. Об этом сообщается на сайте FIS.

Теперь они могут принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии.

29-летний Ефимов является чемпионом Универсиады-2019 в слаломе, 29-летний Кузнецов — в гигантском слаломе. 35-летний Андриенко был бронзовым призером Универсиады-2017 в командном турнире,

Россиян стали допускать к соревнованиям FIS после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который поддержал апелляцию российской стороны.

Ранее нейтральный статус получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин, сноубордистка Мария Травиничева и горнолыжница Юлия Плешкова.

Непряева и Коростелев на этапе Кубка мира в Давосе завоевали неименные квоты для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
горнолыжники Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) нейтральный статус Олимпиада-2026

