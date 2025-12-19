Арбитр КХЛ извинился перед тренером «Локомотива» за оскорбления
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) урегулировала скандальную ситуацию в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ между ярославским «Локомотивом» и московским ЦСКА, когда арбитр нецензурно выругался в микрофон во время игры. Об этом «Чемпионату» заявили в пресс-службе лиги.
Инцидент произошел во время второго периода встречи, которая состоялась 18 декабря. Судья общался с главным тренером «Локомотива» Бобом Хартли, тот возмущался зафиксированным пробросом. После этого арбитр, забыв выключить микрофон, прокомментировал диалог с тренером. «Он не знает, что сказать. Деда трясет», — сказал судья, использовав также мат. Этот момент попал в трансляцию.
«Во время матча «Локомотив» — ЦСКА арбитр эмоционально высказался о Хартли. Данная ситуация была оперативно рассмотрена лигой. КХЛ провела дополнительную работу по урегулированию инцидента: арбитр лично пообщался с тренером и принес извинения», — заявили в КХЛ.
Встреча в итоге завершилась со счетом 2:1 в серии буллитов в пользу «Локомотива».
Главными арбитрами в этой игре были Виктор Бирин и Сергей Морозов, линейными — Максим Куприянов и Ярослав Париков.
65-летний канадец Хартли возглавляет «Локомотив» с нынешнего сезона.
