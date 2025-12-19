Гол капитана «Локомотива» Баринова стал лучшим в РПЛ в ноябре—декабре

Капитан «Локомотива» получил награду за лучший гол РПЛ в ноябре—декабре

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов получил эту награду за гол в матче с «Ростовом»

Дмитрий Баринов (Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)

Капитан и полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов был признан автором лучшего гола в Российской премьер-лиге (РПЛ) в ноябре и декабре. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

Этот мяч Баринов забил 30 ноября в гостевом матче 17-го тура против «Ростова» (3:1). Полузащитник в падении одним касанием обработал подачу в штрафной и вторым, изящным ударом перекинул мяч через вратаря.

Именно голосование экспертов лиги стало решающим для Баринова. Болельщики выбрали гол форварда ЦСКА Тамерлана Мусаева «Оренбургу», комментаторы «Матч Премьер» — гол «Ахмату» Максима Петрова из «Балтики», где ассистентом выступил тренер калининградцев Андрей Талалаев.

Для 29-летнего капитана «Локомотива» это был третий гол в нынешнем сезоне РПЛ. «Локомотив» сейчас занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков после 18 туров.