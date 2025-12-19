Отобравшийся на Олимпиаду Гуменник выиграл короткую программу на ЧР
Петр Гуменник лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.
За свой прокат он получил 103,77 балла.
На втором месте Андрей Мозалев (97,16), на третьем — Матвей Ветлугин (92,76).
Действующий чемпион России Владислав Дикиджи показал восьмой результат (86,90).
Произвольную программу одиночники представят 21 декабря.
Гуменник и Аделия Петросян в сентябре выиграли отборочный турнир в Пекине и 27 ноября первыми из россиян были допущены специальной комиссией МОК к Олимпиаде-2026. Гуменник был четвертым на последнем чемпионате страны, но завоевал золото в финале Гран-при России.
