Отобравшийся на Олимпиаду Гуменник выиграл короткую программу на ЧР

В тройку также вошли Андрей Мозалев и Матвей Ветлугин

Петр Гуменник (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Петр Гуменник лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.

За свой прокат он получил 103,77 балла.

На втором месте Андрей Мозалев (97,16), на третьем — Матвей Ветлугин (92,76).

Действующий чемпион России Владислав Дикиджи показал восьмой результат (86,90).

Произвольную программу одиночники представят 21 декабря.

Гуменник и Аделия Петросян в сентябре выиграли отборочный турнир в Пекине и 27 ноября первыми из россиян были допущены специальной комиссией МОК к Олимпиаде-2026. Гуменник был четвертым на последнем чемпионате страны, но завоевал золото в финале Гран-при России.