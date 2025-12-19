 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Суд отклонил апелляцию бывшего генсека ФИФА по делу о взяточничестве

Суд в Швейцарии отклонил апелляцию экс-генсека ФИФА Вальке по делу о взятках
Жером Вальке в 2022 году был приговорен к 11 месяцам тюрьмы условно
Жером Вальке
Жером Вальке (Фото: Dennis Grombkowski / Getty Images)

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке по делу о взяточничестве. Об этом сообщил портал SWI swissinfo.

В июне 2022 года суд признал Вальке виновным в подделке документов и получении взяток. Он был осужден на 11 месяцев тюрьмы условно и оштрафован на 20 тыс. швейцарских франков ($25,2 тыс.).

Бывший генсек ФИФА не смог обжаловать приговор, и теперь он вступает в законную силу.

В феврале 2020 года прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения против Вальке, а также президента «Пари Сен-Жермен» и главы катарской медиагруппы beIN Media Group Нассера Аль-Хелаифи в связи со схемой распределения прав на телетрансляции чемпионатов мира 2026 и 2030 годов. Аль-Хелаифи был оправдан.

Вальке работал в ФИФА с 2003 года, а в 2007-м занял пост генерального секретаря организации. В январе 2016 года чрезвычайный комитет ФИФА уволил его из-за подозрений в коррупции при продаже билетов на чемпионат мира 2014 года в Бразилии.

Авторы
Теги
Рената Утяева
Жером Вальке ФИФА взятки в ФИФА Футбол

