Суд отклонил апелляцию бывшего генсека ФИФА по делу о взяточничестве

Суд в Швейцарии отклонил апелляцию экс-генсека ФИФА Вальке по делу о взятках

Жером Вальке в 2022 году был приговорен к 11 месяцам тюрьмы условно

Жером Вальке (Фото: Dennis Grombkowski / Getty Images)

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке по делу о взяточничестве. Об этом сообщил портал SWI swissinfo.

В июне 2022 года суд признал Вальке виновным в подделке документов и получении взяток. Он был осужден на 11 месяцев тюрьмы условно и оштрафован на 20 тыс. швейцарских франков ($25,2 тыс.).

Бывший генсек ФИФА не смог обжаловать приговор, и теперь он вступает в законную силу.

В феврале 2020 года прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения против Вальке, а также президента «Пари Сен-Жермен» и главы катарской медиагруппы beIN Media Group Нассера Аль-Хелаифи в связи со схемой распределения прав на телетрансляции чемпионатов мира 2026 и 2030 годов. Аль-Хелаифи был оправдан.

Вальке работал в ФИФА с 2003 года, а в 2007-м занял пост генерального секретаря организации. В январе 2016 года чрезвычайный комитет ФИФА уволил его из-за подозрений в коррупции при продаже билетов на чемпионат мира 2014 года в Бразилии.