Спорт
0

Клуб Дзюбы досрочно прервал аренду футболиста ЦСКА

«Акрон» досрочно вернул ЦСКА защитника Агапова из аренды
Тольяттинский «Акрон» объявил о досрочном прекращении арендного соглашения с защитником Ильей Агаповым. Футболист возвращается в московский ЦСКА
Илья Агапов
Илья Агапов (Фото: телеграм-канал ФК «Акрон»)

«Акрон» объявил о досрочном завершении аренды защитника московского ЦСКА Ильи Агапова, сообщается в телеграм-канале тольяттинского клуба.

«Благодарим Илью за работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Акрона».

24-летний Агапов присоединился к «Акрону» на правах аренды в сентябре 2025 года. Соглашение изначально было рассчитано до конца июня 2026 года.

За время аренды защитник провел четыре официальных матча. Футболист сыграл в одном матче РПЛ в Грозном, а также принял участие в трех поединках Кубка России. На его счету одна результативная передача и отсутствие забитых голов.

Ранее в своей карьере Агапов уже играл в аренде в «Пари НН», а также выступал за «Спартак-2», «Нефтехимик» и молодежную команду «Рубина».

По итогам 18 туров РПЛ «Акрон», лидером которого является лучшим бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба, занимает девятое место, набрав 21 очко.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
ФК ЦСКА ФК Акрон трансферы Российская премьер-лига (РПЛ)

