Клуб Дзюбы досрочно прервал аренду футболиста ЦСКА
«Акрон» объявил о досрочном завершении аренды защитника московского ЦСКА Ильи Агапова, сообщается в телеграм-канале тольяттинского клуба.
«Благодарим Илью за работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Акрона».
24-летний Агапов присоединился к «Акрону» на правах аренды в сентябре 2025 года. Соглашение изначально было рассчитано до конца июня 2026 года.
За время аренды защитник провел четыре официальных матча. Футболист сыграл в одном матче РПЛ в Грозном, а также принял участие в трех поединках Кубка России. На его счету одна результативная передача и отсутствие забитых голов.
Ранее в своей карьере Агапов уже играл в аренде в «Пари НН», а также выступал за «Спартак-2», «Нефтехимик» и молодежную команду «Рубина».
По итогам 18 туров РПЛ «Акрон», лидером которого является лучшим бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба, занимает девятое место, набрав 21 очко.
