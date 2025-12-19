Российский баскетболист сломал ногу в матче Единой лиги ВТБ

Защитник саратовского «Автодора» Григорий Мотовилов получил тяжелую травму — перелом голеностопного сустава. Игрок выбыл на неопределенный срок

Григорий Мотовилов (Фото: телеграм-канал БК «Автодор»)

Баскетболист саратовского «Автодора» Григорий Мотовилов получил перелом голеностопного сустава. О травме игрока сообщила пресс-служба клуба в своем телеграм-канале.

27-летний защитник получил повреждение 6 декабря в домашнем матче Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа. Изначальная диагностика указывала на сильный ушиб, но по результатам дополнительного обследования врачи констатировали перелом.

«В ближайшее время клуб определится с дальнейшей тактикой лечения. Желаем Григорию скорейшего восстановления и возвращения на паркет!» — отмечается в заявлении «Автодора».

В текущем сезоне Мотовилов провел 14 матчей, в которых в среднем набирал 7,4 очка, делал 1,7 подбора и отдавал 2,6 передачи. Ранее клуб активировал опцию и продлил контракт с Мотовиловым до конца сезона 2025/26.

«Автодор» с двумя победами занимает последнее, десятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.