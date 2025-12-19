Судья КХЛ не выключил микрофон и с матом оскорбил тренера «Локомотива»
Арбитр матча регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ между ярославским «Локомотивом» и московским ЦСКА нецензурно выругался в микрофон во время игры.
Инцидент произошел во время второго периода встречи, которая состоялась 18 декабря.
Судья общался с главным тренером «Локомотива» Бобом Хартли, тот возмущался зафиксированным пробросом. После этого арбитр, забыв выключить микрофон, прокомментировал диалог с тренером. «Он не знает, что сказать. Деда трясет», — сказал судья, использовав также мат. Этот момент попал в трансляцию.
РБК обратился за комментариями в КХЛ.
Встреча в итоге завершилась со счетом 2:1 в серии буллитов в пользу «Локомотива».
Главным арбитрами в этой игре были Виктор Бирин и Сергей Морозов, линейными — Максим Куприянов и Ярослав Париков.
65-летний канадец Хартли возглавляет «Локомотив» с нынешнего сезона.
