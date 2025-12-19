Судья КХЛ не выключил микрофон и с матом оскорбил тренера «Локомотива»

Судья КХЛ забыл выключить микрофон и с матом оскорбил тренера «Локомотива»

Судья нецензурно выругался в микрофон, который забыл отключить, а также сказал о тренере «Локомотива» Бобе Хартли, что «деда трясет»

Фото: телеграм-канал ХК ЦСКА

Арбитр матча регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ между ярославским «Локомотивом» и московским ЦСКА нецензурно выругался в микрофон во время игры.

Инцидент произошел во время второго периода встречи, которая состоялась 18 декабря.

Судья общался с главным тренером «Локомотива» Бобом Хартли, тот возмущался зафиксированным пробросом. После этого арбитр, забыв выключить микрофон, прокомментировал диалог с тренером. «Он не знает, что сказать. Деда трясет», — сказал судья, использовав также мат. Этот момент попал в трансляцию.

РБК обратился за комментариями в КХЛ.

Встреча в итоге завершилась со счетом 2:1 в серии буллитов в пользу «Локомотива».

Главным арбитрами в этой игре были Виктор Бирин и Сергей Морозов, линейными — Максим Куприянов и Ярослав Париков.

65-летний канадец Хартли возглавляет «Локомотив» с нынешнего сезона.