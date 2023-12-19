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«Манчестер Сити» вышел в финал клубного чемпионата мира

«Манчестер Сити» вышел в финал клубного чемпионата мира
В полуфинальном матче английский клуб победил «Урава Ред Даймондс» из Японии. Соперником «Манчестер Сити» в финале станет бразильский «Флуминенсе»
Фото: Clive Rose / Getty Images
Фото: Clive Rose / Getty Images

Английский «Манчестер Сити» обыграл японский «Урава Ред Даймондс» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу, который проходит в Саудовской Аравии.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В решающем поединке соперником «Манчестер Сити» станет бразильский «Флуминенсе». В матче за третье место сыграют «Урава» и египетский «Аль-Ахли». Игры состоятся 21 декабря.

Клубный чемпионат мира проводится с 2000 года (с 2001 по 2004 год турнир не проходил). Сейчас в нем участвуют команды, победившие в главных континентальных международных турнирах Европы, Южной Америки, Северной Америки, Африки, Азии, Австралии и Океании, а также чемпион страны, принимающей турнир. В прошлом сезоне турнир, который прошел в Марокко, выиграл мадридский «Реал».

C 2025 года в турнире будут принимать участие 32 команды.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Манчестер Сити Флуминенсе Урава Ред Даймондс клубный чемпионат мира по футболу
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