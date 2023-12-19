ЦСКА подписал футболиста сборной России из «Балтики»
Нападающий калининградской «Балтики» Тамерлан Мусаев перешел в ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского клуба.
22-летний футболист подписал контракт до конца сезона-2027/28.
Мусаев, который ранее занимался в академии ЦСКА, играл за «Балтику» с 2020 года. В нынешнем сезоне он забил четыре гола за калининградский клуб.
В прошлом сезоне форвард был признан лучшим игроком Первой лиги, а также лучшим молодым футболистом, забив девять мячей и отдав девять голевых передач.
С 2023 года Мусаев вызывается в молодежную сборную России. Дебютировал за национальную команду 7 сентября в матче против олимпийской сборной Египта, выйдя на поле с первых минут.
«У Тамерлана есть все, чтобы продолжать прогрессировать в нашей команде. Нападающий обладает необходимым набором качеств габаритного форварда и при этом здорово смотрится при игре в комбинационный футбол», — сказал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.
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