ЦСКА подписал футболиста сборной России из «Балтики»

Нападающий Тамерлан Мусаев, который ранее занимался в академии ЦСКА, выступал за «Балтику» с 2020 года. С ЦСКА он подписал соглашение до конца сезона-2027/28

Тамерлан Мусаев (Фото: pfc-cska.com)

Нападающий калининградской «Балтики» Тамерлан Мусаев перешел в ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

22-летний футболист подписал контракт до конца сезона-2027/28.

Мусаев, который ранее занимался в академии ЦСКА, играл за «Балтику» с 2020 года. В нынешнем сезоне он забил четыре гола за калининградский клуб.

В прошлом сезоне форвард был признан лучшим игроком Первой лиги, а также лучшим молодым футболистом, забив девять мячей и отдав девять голевых передач.

С 2023 года Мусаев вызывается в молодежную сборную России. Дебютировал за национальную команду 7 сентября в матче против олимпийской сборной Египта, выйдя на поле с первых минут.

«У Тамерлана есть все, чтобы продолжать прогрессировать в нашей команде. Нападающий обладает необходимым набором качеств габаритного форварда и при этом здорово смотрится при игре в комбинационный футбол», — сказал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.