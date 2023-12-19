Чемпион мира 2014 года Томас Мюллер продлил контракт с «Баварией»

Чемпион мира 2014 года Томас Мюллер продлил контракт с «Баварией»

Новое соглашение 34-летнего футболиста рассчитано до лета 2025 года. Мюллер всю свою профессиональную карьеру провел в «Баварии», занимает второе место по количеству матчей в истории клуба

Томас Мюллер (Фото: Sebastian Widmann / Getty Images)

Полузащитник сборной Германии, чемпион мира 2014 года Томас Мюллер продлил контракт с «Баварией». Об этом сообщается на сайте клуба.

Новое соглашение 34-летнего футболиста действует до лета 2025 года.

«Я рад, что мое путешествие c «Баварией» продолжается. Я хочу внести свой вклад в то, чтобы мы оставались успешными как команда. Я хочу радовать наших болельщиков голами, своей любовью к игре, своей страстью к футболу и, надеюсь, еще многими титулами», — сказал Мюллер.

Футболист всю свою профессиональную карьеру провел в «Баварии». На его счету 684 матча, 237 голов и 261 результативная передача. Мюллер занимает второе место по количеству матчей в составе «Баварии», уступая только Зеппу Майеру (706).

Мюллер является 12-кратным чемпионом Германии, выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА по два раза, шесть Кубков Германии, восемь Суперкубков Германии.

В составе сборной Германии Мюллер провел 126 матчей и забил 45 голов. Он является лучшим бомбардиром чемпионата мира 2010 года.