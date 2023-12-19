Тренер «Краснодара» сравнил качество стадионов в России и Англии
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич считает, что стадионы в России лучшем, чем в Англии, где он работал в 2020 году. Об этом серб рассказал в интервью Hotsport.rs.
«Людей больше интересуют Английская премьер-лига, чемпионаты Испании и Италии, но в России феноменальные условия для игры. Тот факт, что чемпионат мира 2018 года прошел на невероятном уровне, говорит сам за себя. Да и стадионы в России лучше и более современные, чем в Англии», — сказал Ивич.
Тренер отметил, что в России придают большое значение футболу, который является видом спорта номер один в стране.
Ивич возглавил «Краснодар» в январе этого года. В 2020-м он тренировал английский «Уотфорд».
«Краснодар» перед зимней паузой занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Команда на два очка опережает петербургский «Зенит».
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