Эмили Ратаковски отказали в VIP-билетах после ухода с матча НБА

Американская модель вместе с Ириной Шейк слишком рано ушла с недавней игры «Нью-Йорк Никс» и теперь больше не сможет получать бесплатные билеты на матчи НБА и НХЛ в «Мэдисон-сквер-гарден»

Эмили Ратаковски (Фото: Jamie McCarthy / Getty Images)

Американская модель Эмили Ратаковски больше не сможет получать бесплатные билеты в «Мэдисон-сквер-гарден» (MSG) из-за того, что слишком рано ушла с одного из матчей «Нью-Йорк Никс» в регулярном чемпионате НБА. Об этом сообщает Page Six.

Ратаковски 24 ноября присутствовала на игре «Никс» против «Майами Хит» вместе с российской моделью, бывшей девушкой Криштиану Роналду Ириной Шейк. Обе модели покинули свои места в первом ряду у паркета раньше окончания встречи, в которой «Никс» отыграли отставание в 21 очко и в итоге победили со счетом 100:98.

Ратаковски сделала запрос на бесплатные билеты на игру регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Эдмонтон Ойлерз» (22 декабря), но получила отказ. Представитель MSG заявили, что причиной стал ее ранний уход с матча «Никс» и предложил ей купить билеты за собственные деньги, если у нее возникнет такое желание.

Представитель Ратаковски не прокомментировал эту ситуацию. Источник сообщил Page Six, что «Эмили не знала о какой-либо проблеме, учитывая, что они с Ириной рано покинули игру из-за проблем с уходом за детьми дома».

Билеты в MSG на близкие к площадке места могут достигать нескольких тысяч долларов. Например один из таких билетов на рождественский матч против «Милуоки Бакс» сейчас стоит более $6 тыс.