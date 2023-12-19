 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Эмили Ратаковски отказали в VIP-билетах после ухода с матча НБА

Эмили Ратаковски отказали в бесплатных билетах после ухода с матча НБА
Американская модель вместе с Ириной Шейк слишком рано ушла с недавней игры «Нью-Йорк Никс» и теперь больше не сможет получать бесплатные билеты на матчи НБА и НХЛ в «Мэдисон-сквер-гарден»
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски (Фото: Jamie McCarthy / Getty Images)

Американская модель Эмили Ратаковски больше не сможет получать бесплатные билеты в «Мэдисон-сквер-гарден» (MSG) из-за того, что слишком рано ушла с одного из матчей «Нью-Йорк Никс» в регулярном чемпионате НБА. Об этом сообщает Page Six.

Ратаковски 24 ноября присутствовала на игре «Никс» против «Майами Хит» вместе с российской моделью, бывшей девушкой Криштиану Роналду Ириной Шейк. Обе модели покинули свои места в первом ряду у паркета раньше окончания встречи, в которой «Никс» отыграли отставание в 21 очко и в итоге победили со счетом 100:98.

Ратаковски сделала запрос на бесплатные билеты на игру регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Эдмонтон Ойлерз» (22 декабря), но получила отказ. Представитель MSG заявили, что причиной стал ее ранний уход с матча «Никс» и предложил ей купить билеты за собственные деньги, если у нее возникнет такое желание.

Представитель Ратаковски не прокомментировал эту ситуацию. Источник сообщил Page Six, что «Эмили не знала о какой-либо проблеме, учитывая, что они с Ириной рано покинули игру из-за проблем с уходом за детьми дома».

Билеты в MSG на близкие к площадке места могут достигать нескольких тысяч долларов. Например один из таких билетов на рождественский матч против «Милуоки Бакс» сейчас стоит более $6 тыс.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
НБА НХЛ топ-модели
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 98,76 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 19:06 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 90,42 (+0,72) Инвестиции, 18 дек, 19:06
Путин заявил, что Запад «переиграл» Россию на Украине после 2014-го Политика, 14:52
Выдача ипотеки в России за неполный 2023 год достигла ₽7 трлн Недвижимость, 14:51
Шойгу раскрыл число подписавших контракты с армией Политика, 14:46
Проекты «МегаФона» и Yota удостоены 15 наград премии Tagline Awards 2023 Пресс-релиз, 14:38
Эмили Ратаковски отказали в VIP-билетах после ухода с матча НБА Спорт, 14:38
BlackRock пошла на уступку SEC и обновила заявку на биткоин-ETF Крипто, 14:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:35
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Путин заявил о резко выросшей активности НАТО у границ России Политика, 14:34
ВСУ заявили о сложной ситуации на фронте Политика, 14:33
Путин подписал законы о запрете телефонов в школе и об уроках труда Общество, 14:29
Путин заявил об инициативе российских войск и потерях ВСУ Политика, 14:23
Путин отменил комиссию при оплате ЖКУ для льготников и пенсионеров Недвижимость, 14:21
Режиссер объявил дату выхода последней серии «Слова пацана» Life, 14:18
Умер чемпион СССР по футболу Николай Казарян Спорт, 14:16