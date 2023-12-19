Умер чемпион СССР по футболу Николай Казарян

Умер чемпион СССР по футболу в составе «Арарата» Николай Казарян

Казаряну было 76 лет. В составе «Арарата» он стал чемпионом СССР 1973 года, двукратным серебряным призером, двукратным обладателем Кубка СССР

Обладатели Кубка СССР по футболу 1973 года. Николай Казарян (третий слева в нижнем ряду) (Фото: Юрий Долягин / РИА Новости)

Чемпион СССР по футболу в составе ереванского «Арарата» Николай Казарян скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает «Арменпресс».

Казарян умер в одной из больниц Еревана, куда был доставлен 14 декабря с диагнозом сердечно-легочная недостаточность и находился в отделении интенсивной терапии, отмечает Shamshyan.com.

Казарян всю свою карьеру провел в «Арарате», сыграл 295 матчей и забил 67 голов. В 1973 году он стал чемпионом СССР. Также футболист является двукратным серебряным призером чемпионатов СССР (1971, 1976), дважды выигрывал Кубок России (1973, 1975).

В 1992-1995 годах он был президентом Федерации футбола Армении.