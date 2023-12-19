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Циципас почтил память дедушки — легенды «Спартака» Сергея Сальникова

Стефанос Циципас почтил память дедушки — легенды «Спартака» Сергея Сальникова
Греческий теннисист написал в соцсети Х, что бессмертное наследие Сальникова рассказывает «историю об упорстве, славе и самой прекрасной игре»
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас (Фото: Mark Kolbe / Getty Images)

Греческий теннисист, шестая ракетка мира Стефанос Циципас в соцсети Х почтил память своего дедушки, бывшего футболиста московского «Спартака» Сергея Сальникова.

«Хочу почтить бессмертное наследие Сергея Сальникова. Его следы на поле рассказывают историю об упорстве, славе и самой прекрасной игре», — написал Циципас, выложив видео с исторической хроникой выступлений Сальникова.

Стефанос Циципас — сын советской и греческой теннисистки Юлии Сальниковой и внук советского футболиста и тренера Сергея Сальникова, который играл за сборную СССР и «Спартак». За московскую команду он провел 202 матча и забил 64 гола. Сальников — олимпийский чемпион 1956 года, трехкратный чемпион СССР. Умер он в 1984-м в возрасте 58 лет.

Циципас — победитель Итогового турнира ATP 2019 года, финалист двух турниров «Большого шлема» (Roland Garros 2021 и Australian Open 2023).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Спартак Стефанос Циципас
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