Малкин прервал восьмиматчевую безголевую серию в НХЛ

Российский форвард набрал два очка в матче с «Миннесотой» и помог «Питтсбургу» победить со счетом 4:3

Евгений Малкин (Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters)

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Миннесоту Уайлд» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Райлли Смит (8-я минута), Джейк Гюнцель (21-я), Евгений Малкин (24-я) и Сидни Кросби (47-я). У проигравших шайбы забросили Райан Хартман (36-я), Джейкоб Миддлтон (38-я) и Винни Леттьери (46-я).

Малкин, который также отметился результативной передачей, прервал свою восьмиматчевую безголевую серию. Всего в нынешнем сезоне 37-летний российский форвард набрал 26 (11+15) очков в 30 матчах.

Теперь на счету Малкина в НХЛ 1255 (482+773) очков в 1093 матчах. Ему осталось забросить одну шайбу, чтобы догнать Сергея Федорова, занимающего второе место в списке самых результативных россиян в истории лиги. Лидирует по этому показателю Александр Овечкин (827).

В другом матче дня «Анахайм Дакс» победил в гостях «Детройт Ред Уингз» (4:3). Вторую шайбу в сезоне забросил российский защитник «Дакс» Павел Минтюков, проводящий дебютный сезон в НХЛ. На счету 20-летнего россиянина уже 17 (2+15) очков. Из новичков больше в нынешнем сезоне набрал только Коннор Бедард из «Чикаго Блэкхокс» — 26 (12+14).