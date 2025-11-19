Чемпион КХЛ вел 3:1, но проиграл «Шанхаю» в овертайме
Ярославский «Локомотив» проиграл «Шанхай Дрэгонс» со счетом 3:4 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе хозяев шайбы забросили Максим Шалунов (1-я минута), Байрон Фрейз (38) и Егор Сурин (44). У гостей отличились Ник Меркли (43, 56), Гейдж Куинни (58) и Кевин Лабанк (63).
При этом «Шанхай» нанес только 14 бросков по воротам соперника против 49 у ярославцев.
«Локомотив», действующий чемпионат КХЛ, набрал 41 очко в 29 матчах и продолжает занимать первое место в Западной конференции. «Шанхай» с 32 очками в 27 встречах расположился на шестой строчке.
В следующем матче 22 ноября «Локомотив» примет хабаровский «Амур», «Шанхай» днем позже дома сыграет с казанским «Ак Барсом».
