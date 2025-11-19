Чемпион НХЛ получил ожоги на барбекю и выбыл на несколько недель
Финский форвард клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Ээту Луостаринен выбыл на несколько недель из-за ожогов, полученных в результате несчастного случая на барбекю. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Пол Морис, передает TSN.
Никаких подробностей Морис не уточнил.
В понедельник 27-летний Луостаринен пропустил игру с «Ванкувер Кэнакс» из-за травмы «нижней части тела».
В нынешнем сезоне Луостаринен набрал 10 (3+7) очков в 18 матчах.
Финн выступает за «Флориду» с 2020 года, он помог команде завоевать Кубок Стэнли в двух последних сезонах. Также на его счету золото чемпионата мира 2019 года в составе сборной Финляндии.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит
Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией
Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича
Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США
Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления
Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях