Лучшая лыжница последних двух лет Диггинс завершит карьеру в конце сезона

Лучшая лыжница последних двух лет объявила о скором завершении карьеры

Самая титулованная представительница США в лыжных гонках Джессика Диггинс уйдет из спорта в 2026 году

Джессика Диггинс (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Американская лыжница, олимпийская чемпионка 2018 года Джессика Диггинс завершит карьеру в конце сезона 2025/26. Об этом 34-летняя спортсменка сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

«Будет тяжело уйти из спорта и покинуть команду, которую я так люблю, но это решение откликается в моем сердце, и я с нетерпением жду начала нового этапа в своей жизни. <...> Я отдам этому сезону все, что у меня есть, до самого финиша на финальных соревнованиях в Лейк-Плэсиде», — написала Диггинс, которая является самой титулованной представительницей лыжных гонок в истории США.

На счету Диггинс золото Олимпиады-2018 в Пхёнчхане в командном спринте, серебро и бронза Игр-2022 в Пекине (гонка на 30 км и личный спринт), два золота, три серебра и две бронзы на чемпионатах мира.

Кроме того, Диггинс трижды выигрывала общий зачет Кубка мира (2021, 2024, 2025) и является двукратной победительницей многодневки «Тур де Ски» (2021, 2024).