Федерер обошел россиянку в борьбе за место в Зале теннисной славы

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» войдет в Международный зал теннисной славы в 2026 году

Роджер Федерер (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Швейцарец Роджер Федерер, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», будет включен в Международный зал теннисной славы в 2026 году. Об этом сообщается на сайте организации.

Новым членом Зала славы также станет спортивный комментатор и журналист Мэри Карилло в категории, которая отмечает людей, внесших выдающийся вклад в развитие тенниса.

Церемония пройдет 27–29 августа в Ньюпорте (штат Род-Айленд, США).

Помимо Федерера, в тройке претендентов на включение в Зал славы в 2026 году были россиянка Светлана Кузнецова и аргентинец Хуан Мартин дель Потро.

Федерер завершил карьеру в 2022 году. Швейцарец шесть раз становился победителем Итогового турнира ATP в одиночном разряде. В общей сложности выиграл 111 турниров ATP (из них 103 в одиночном разряде). Был первой ракеткой мира на протяжении 310 недель.

В 2025 году членами Международного зала теннисной славы стали россиянка Мария Шарапова и американцы Боб и Майк Брайаны.