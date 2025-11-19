Российский шахматист Андрей Есипенко вышел в полуфинал Кубка мира

Российский шахматист вышел в полуфинал Кубка мира

В 1/4 финала Андрей Есипенко победил американца Сэма Шенкленда

Андрей Есипенко (Фото: Михал Валуша / FIDE)

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко вышел в полуфинал Кубка мира по шахматам, который проходит в Гоа.

В 1/4 финала 23-летний Есипенко, который занимает 41-е место в рейтинге FIDE, победил американца Сэма Шенкленда (70) на тай-брейке со счетом 4:2.

В полуфинале его соперником станет китаец Вэй И.

Во втором полуфинале сыграют Нодирбек Якуббоев и Жавохир Синдаров из Узбекистана.

Победитель Кубка мира, а также занявшие второе и третье места получат право сыграть в турнире претендентов на шахматную корону в 2026 году.

Турнир в Гоа с призовым фондом $2 млн продлится до 27 ноября. Победителем прошлого Кубка мира, который состоялся в 2023 году, был норвежец Магнус Карлсен.